Son Dakika Haberleri: Hakkari'de Yol Stabilize Çalışması

Hakkari'de Yol Stabilize Çalışması

1 saat önce

Hakkari Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Karşıyaka Mahallesi'nde yol stabilize çalışması başlatıldı.

Hakkari'de Yol Stabilize Çalışması, System.String[]
Hakkari Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Karşıyaka Mahallesi'nde yol stabilize çalışması başlatıldı.

Yürütülen çalışmalar kapsamında Karşıyaka Mahallesi yolunda kumlama ve stabilize çalışmaları yapıldı. Dondurucu havaya rağmen kentteki çalışmalarını sürdüren belediye ekipler, bir taraftan karla mücadele diğer taraftan ise geçit vermeyen yollarda stabilize çalışmalarını sürdürüyor.

Karşıyaka Mahallesi'nin üst kısımlarında kalan yolun, yağışlarla birlikte kullanılamaz hale geldiğini ve araçların güçlükle ilerleyebildiğini belirten mahalle sakinleri, soğuk kış günlerinde kumlama ve stabilize çalışması başlatan belediye ekiplerine teşekkür ettiler. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 04:41 Kaynak: İHA

Fen İşleri Müdürlüğü, Karşıyaka, Hakkari, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Kartal'da Çöken Binayla İlgili 2 Kişi Tutuklandı Cumhurbaşkanı Erdoğan: 4 Milyon Suriyeli, Dönmek İçin Gün Sayıyor

CHP, 8 Belediye Başkan Adayını Daha Açıkladı PTT, İnternetten 8 Çeşit Sebze Satışına Başladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 17:46:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hakkari'de Yol Stabilize Çalışması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]