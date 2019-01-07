Son Dakika Haberleri: Hakkari'de Yol Uygulamasında Kaçak Malzemeler Ele Geçirildi

Hakkari'de Yol Uygulamasında Kaçak Malzemeler Ele Geçirildi

38 dakika önce

HAKKARİ'de, yapılan yol uygulamalarında gümrük kaçağı saat, akaryakıt, saç losyonu, gözlük, tabanca ve bu tabancaya ait fişek ele geçirildi.

Hakkari'de Yol Uygulamasında Kaçak Malzemeler Ele Geçirildi, System.String[]
HAKKARİ'de, yapılan yol uygulamalarında gümrük kaçağı saat, akaryakıt, saç losyonu, gözlük, tabanca ve bu tabancaya ait fişek ele geçirildi.

Hakkari ve ilçelerinde, polis ile jandarma ekiplerinin  kaçakçılık faaileyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmaları sürerken, il merkezi ve ilçelerinde 01-07 Ocak tarihleri arasında polis ve jandarma  ekipleri tarafından yol uygulamaları yapıldı.Uygulamalarda 97 kol saati, 280 saç losyonu, 74 litre akaryakıt, 87 gözlük, 1 tabanca ve bu tabancaya ait 14 fişek ele geçirildi. 

- Hakkari

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 03:31 Kaynak: DHA

Polis, Hakkari, Güncel
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