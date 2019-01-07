Hakkari'de Yol Uygulamasında Kaçak Malzemeler Ele Geçirildi
38 dakika önce
HAKKARİ'de, yapılan yol uygulamalarında gümrük kaçağı saat, akaryakıt, saç losyonu, gözlük, tabanca ve bu tabancaya ait fişek ele geçirildi.
HAKKARİ'de, yapılan yol uygulamalarında gümrük kaçağı saat, akaryakıt, saç losyonu, gözlük, tabanca ve bu tabancaya ait fişek ele geçirildi. Hakkari
ve ilçelerinde, polis ile jandarma ekiplerinin kaçakçılık faaileyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmaları sürerken, il merkezi ve ilçelerinde 01-07 Ocak tarihleri arasında polis ve jandarma ekipleri tarafından yol uygulamaları yapıldı.Uygulamalarda 97 kol saati, 280 saç losyonu, 74 litre akaryakıt, 87 gözlük, 1 tabanca ve bu tabancaya ait 14 fişek ele geçirildi.
- Hakkari
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 03:31 Kaynak: DHA
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