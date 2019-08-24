Hakkari'de yola tuzaklanan patlayıcı imha edildi
39 dakika önce
Terör örgütü PKK mensuplarınca Hakkari-Yüksekova kara yoluna yerleştirilen el yapımı patlayıcı imha edildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 02:38 Kaynak: AA
Terör örgütü PKK mensuplarınca Hakkari- Yüksekova kara yoluna yerleştirilen el yapımı patlayıcı imha edildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, Hakkari-Yüksekova kara yolunda yürütülen arama sırasında yol kenarına tuzaklanmış el yapımı patlayıcı tespit edildi.
Patlayıcı, güvenlik güçlerince olay yerinde imha edildi.
HDP'lilerce dağa kaçırıldığı iddia edilen genç bulundu, eylem sona erdi Erdek-Avşa seferini yapan feribot iskeleye çarptı: 4'ü çocuk 7 yaralı Samsun'da, sağanak nedeniyle mahsur kalan 17 vatandaşımız kurtarıldı Yazar Nilgün Bodur'dan tepki çeken paylaşım: Erkekleri bu hale getiren hemcinslerime kızıyorum