Hakkari'de yola tuzaklanan patlayıcı imha edildi

Terör örgütü PKK mensuplarınca Hakkari- Yüksekova kara yoluna yerleştirilen el yapımı patlayıcı imha edildi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.



Bu kapsamda, Hakkari-Yüksekova kara yolunda yürütülen arama sırasında yol kenarına tuzaklanmış el yapımı patlayıcı tespit edildi.



Patlayıcı, güvenlik güçlerince olay yerinde imha edildi.