Son Dakika Haberleri: Hakkari'de yola tuzaklanan patlayıcı imha edildi
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Hakkari'de yola tuzaklanan patlayıcı imha edildi

39 dakika önce

Terör örgütü PKK mensuplarınca Hakkari-Yüksekova kara yoluna yerleştirilen el yapımı patlayıcı imha edildi.

Hakkari'de yola tuzaklanan patlayıcı imha edildi, System.String[]

Terör örgütü PKK mensuplarınca Hakkari- Yüksekova kara yoluna yerleştirilen el yapımı patlayıcı imha edildi.


Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.


Bu kapsamda, Hakkari-Yüksekova kara yolunda yürütülen arama sırasında yol kenarına tuzaklanmış el yapımı patlayıcı tespit edildi.


Patlayıcı, güvenlik güçlerince olay yerinde imha edildi.

Hakkari, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 02:38 Kaynak: AA
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