Hakkari'de Yolda Mahsur Kalan Kamyoneti, Polisler Kurtardı

Hakkari'de yolda mahsur kalan kamyonet, özel harekat polislerince zırhlı araçla kurtarıldı.

Hakkari'de yolda mahsur kalan kamyonet, özel harekat polislerince zırhlı araçla kurtarıldı.





Kent merkezinden Durankaya Beldesi istikametine giden kamyonetin sağ tekerlekleri çamura saplandı. Sürücü ve araçtaki kişilerin çabalarına rağmen araç bulunduğu yerden çıkarılamadı.



Bölgede bulunan özel harekat polisleri, "kobra" zırhlı araçla vatandaşlara yardım etti.





Zırhlı araca bağlanan kamyonet bulunduğu yerden çıkarıldı.



Vatandaşlar, polis ekiplerine teşekkür etti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Şehit Annesi, Oğlunun İsmi Verilen Okulu Gözyaşları ile Gezdi

Şubat'ta Fiyatı En Çok Düşen Gıda Ürünü Domates Oldu! İşte Tanzim Satışların Enflasyona Etkisi

Bakan Varank: Bugünden İtibaren Destek Ödemelerine Başlıyoruz

Fatih Mehmet Maçoğlu'ndan Athena Gökhan'a Cevap