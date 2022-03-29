Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulan yüksek kesimlerde yol açma çalışmaları devam ediyor.
Karayolları 11. Bölge Müdürlüğüne bağlı Yüksekova Şube Şefliği ekipleri, 2 bin 807 rakımdaki üs bölgesinin yolunu ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulan bölgede 15 gündür çalışan ekipler, 15 kilometrelik yolun 5 kilometresini ulaşıma açtı.
Çığ tehlikesine rağmen kepçenin boyunu aşan karda ilerlemekte zor anlar yaşayan ekipler, yolun 10 kilometrelik kısmını da nisan ayının sonuna doğru ulaşıma açmayı hedefliyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Hakkari'de yüksek kesimlerde karla mücadele çalışması sürüyor - Son Dakika