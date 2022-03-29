Hakkari'de yüksek kesimlerde karla mücadele çalışması sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Hakkari'de yüksek kesimlerde karla mücadele çalışması sürüyor

29.03.2022 20:43
Hakkari'de yüksek kesimlerde karla mücadele çalışması sürüyor

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulan yüksek kesimlerde yol açma çalışmaları devam ediyor.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulan yüksek kesimlerde yol açma çalışmaları devam ediyor.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğüne bağlı Yüksekova Şube Şefliği ekipleri, 2 bin 807 rakımdaki üs bölgesinin yolunu ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulan bölgede 15 gündür çalışan ekipler, 15 kilometrelik yolun 5 kilometresini ulaşıma açtı.

Çığ tehlikesine rağmen kepçenin boyunu aşan karda ilerlemekte zor anlar yaşayan ekipler, yolun 10 kilometrelik kısmını da nisan ayının sonuna doğru ulaşıma açmayı hedefliyor.

Hakkari'de yüksek kesimlerde karla mücadele çalışması sürüyor
Hakkari'de yüksek kesimlerde karla mücadele çalışması sürüyor

YORUMLAR
500
İş makinesinin boyunu bulan karla mücadele sürüyor İş makinesinin boyunu bulan karla mücadele sürüyor

Yüksekova, Hakkari, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hakkari'de yüksek kesimlerde karla mücadele çalışması sürüyor - Son Dakika


Son Dakika
20:39 Eşiyle boşanma aşamasında olan adam arkasında not bırakıp intihar etti
20:34 Stefan Kuntz tercihleriyle şaşırttı! Türkiye-İtalya maçının ilk 11'leri belli oldu
20:31 Beşiktaş'ın ne yapacağı merak konusu! Josef de Souza, ülkesine geri dönebilir
20:01 U17 Milli Takım, sahasında Slovenya'yı 4-3 mağlup etti! Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı
19:50 Iraklı iş insanı ile aşk yaşadığı iddiasına Ebru Gündeş cephesinden açıklama geldi
19:42 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 63 kişi hayatını kaybetti, 16 bin 190 yeni vaka tespit edildi
19:31 Bir ayrılık daha yaşanıyor! Galatasaray'da Domenec Torrent dönemi bitiyor
19:16 Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharov'dan Rusya-Ukrayna müzakereleri için Türkiye'ye mesaj: Çabaları için müteşekkiriz
18:45 Fenerbahçe taraftarı bu haberi hiç hoş karşılamadı! Haluk Ulusoy başkanlık seçimine mi hazırlanıyor?
18:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları Rusya ve Ukrayna heyetini etkiledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 20:52:14. #1.12#
SON DAKİKA: Hakkari'de yüksek kesimlerde karla mücadele çalışması sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement