Yüksek kesimlerde karla mücadele sürüyor - Son Dakika

Şemdinli ilçesinde kar kalınlığının yer yer 8 metreye ulaştığı yüksek kesimlerde ekiplerin yol açma çalışmaları nisan ayında da devam ediyor.
İl Özel Özel İdaresi ekipleri, yüksek kesimlerde bulunan yayla ve üs bölgesinin karla kaplı yollarında yoğun mesai harcıyor.
Şemdinli Şantiye Şefliği ekipleri, kar seviyesinin bazı yerlerde 8 metreyi bulduğu Tekelli köyü Gedik Tepe Üs Bölgesi yolunda karla mücadele çalışması yürütüyor.
Bölgede 10 gündür çalışma yapan ekipler, karın yoğunluğu ve sertliğinden dolayı güçlükle ilerleyebiliyor.
Kaynak: AA
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