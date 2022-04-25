Yüksek kesimlerde karla mücadele sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Yüksek kesimlerde karla mücadele sürüyor

25.04.2022 12:48
Yüksek kesimlerde karla mücadele sürüyor

Şemdinli ilçesinde kar kalınlığının yer yer 8 metreye ulaştığı yüksek kesimlerde ekiplerin yol açma çalışmaları nisan ayında da devam ediyor.

Şemdinli ilçesinde kar kalınlığının yer yer 8 metreye ulaştığı yüksek kesimlerde ekiplerin yol açma çalışmaları nisan ayında da devam ediyor.

İl Özel Özel İdaresi ekipleri, yüksek kesimlerde bulunan yayla ve üs bölgesinin karla kaplı yollarında yoğun mesai harcıyor.

Şemdinli Şantiye Şefliği ekipleri, kar seviyesinin bazı yerlerde 8 metreyi bulduğu Tekelli köyü Gedik Tepe Üs Bölgesi yolunda karla mücadele çalışması yürütüyor.

Bölgede 10 gündür çalışma yapan ekipler, karın yoğunluğu ve sertliğinden dolayı güçlükle ilerleyebiliyor.

Yüksek kesimlerde karla mücadele sürüyor
Yüksek kesimlerde karla mücadele sürüyor
Yüksek kesimlerde karla mücadele sürüyor
Yüksek kesimlerde karla mücadele sürüyor
Yüksek kesimlerde karla mücadele sürüyor
Yüksek kesimlerde karla mücadele sürüyor
Yüksek kesimlerde karla mücadele sürüyor

YORUMLAR
500
Ilgaz'ın yüksek kesimlerindeki kar dron ile görüntülendi Ilgaz'ın yüksek kesimlerindeki kar dron ile görüntülendi Yayla yolunda 8 metrelik karla mücadele Yayla yolunda 8 metrelik karla mücadele

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yüksek kesimlerde karla mücadele sürüyor - Son Dakika


Son Dakika
13:27 Trabzonspor'un paylaşımını beğenen İmamoğlu, Fenerbahçe taraftarını kızdırdı
13:22 17 yaşındaki lise öğrencisinin ölmeden önceki paylaşımı kahretti!
12:58 Ümit Özdağ, Mansur Yavaş diyor başka bir şey demiyor: Gerekirse biz teklif götürürüz!
12:48 Kuzey Kıbrıs'ta yeni hükümet kuruldu, başbakan belli oldu: Faiz Sucuoğlu
12:33 Eti Bakır'ın Mardin'deki tesisi dünyadaki kobaltın yüzde 2'sini tek başına üretiyor
12:29 Macron'a Asya'dan ilk tebrik Çin liderinden geldi
12:24 Seda Sayan'ın nikah töreninde oğlu yanında değildi
12:14 Uzaya da Çin Setti kuruyorlar: Astreoitlerin yönünü değiştirecekler
12:12 6'lı masanın adayına ilişkin her gün yeni bir isim ortaya atılıyor: Bu kez de Meral Akşener cumhurbaşkanı adayı olacak iddiası
11:59 Sözde Ermeni soykırımı hakkında yaptığı paylaşım tepki çekmişti! CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2022 13:34:30. #1.11#
SON DAKİKA: Yüksek kesimlerde karla mücadele sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement