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Hakkari'de "Yunus Emre" konulu konferans düzenlendi - Son Dakika

Hakkari'de "Yunus Emre" konulu konferans düzenlendi

26.11.2021 16:25
Hakkari'de "Yunus Emre" konulu konferans düzenlendi

Türk Dil Kurumunca (TDK) Hakkari'de, "Anadolu Konferansları Yunus Emre" programı gerçekleştirildi.

Türk Dil Kurumunca (TDK) Hakkari'de, "Anadolu Konferansları Yunus Emre" programı gerçekleştirildi.

Halk Eğitim Merkezi Konferans Salon'unda düzenlenen programda Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdoğan Boz, katılımcılara Yunus Emre'nin eğitimi, misyonu ve eserleriyle ile ilgili sunum yaptı.

Yunus Emre'nin evrensel öğütler verdiğini belirten Boz, şairin eserlerinden seçtiği beyitlerle dünya görüşünü değerlendirdi.

Programa, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, TDK Bilimsel Çalışmalar Müdür Vekili Dr. Emre Pekyürek, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Hakkari'de Yunus Emre konulu konferans düzenlendi
Hakkari'de Yunus Emre konulu konferans düzenlendi
Hakkari'de Yunus Emre konulu konferans düzenlendi
Hakkari'de Yunus Emre konulu konferans düzenlendi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Halk Eğitim Merkezi, Yunus Emre, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hakkari'de 'Yunus Emre' konulu konferans düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hakkari'de "Yunus Emre" konulu konferans düzenlendi - Son Dakika
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