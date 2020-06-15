Hakkari'de yürüyüşe izin verilmedi - Son Dakika

HDP'nin Edirne ve Hakkari'de başlatmak istediği yürüyüşün Hakkari ayağına polis izin vermedi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı parti binası önünde, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar açıklama yaptıktan sonra HDP'liler, Van'a gelmek üzere araçlarla kentten ayrıldı.

HDP'nin Edirne ve Hakkari'den Ankara'ya bugün başlatacağını açıkladığı yürüyüş öncesi, Hakkari'ye gelen HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, MYK ve PM üyeleri, milletvekilleri ve partililer, yürüyüşün startı için sabah saatlerinde parti binası önünde bir araya geldi. Polis de bina girişi ile binanın bulunduğu caddede geniş güvenlik önlemi aldı. Yağmurun da etkili olduğu Hakkari'de valiliğin de yaptığı açıklama üzerine polis yürüyüşe izin verilmeyeceğini bildirdi. Bunun üzerine HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar açıklama yaparak, milletvekilleri ile birlikte parti binası önünden ayrıldı. Yürüyüş izni verilmeyen Hakkari'de, Sancar ve beraberindekiler ise Van'a gelmek üzere araçlarla kentten ayrıldı. Hakkari Valiliği, önceki gün yazılı açıklama yaparak, kentte 14-17 Haziran tarihleri arasında toplantı, her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, açık hava toplantısı, yürüyüş, protesto eylemi, oturma eylemi, açlık grevi, stant açma, çadır kurma, imza kampanyası, konser gibi etkinlikleri yasaklamıştı.