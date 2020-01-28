Hakkari'de yüzlerce yerleşim yeri ulaşıma açıldı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Hakkari'de yüzlerce yerleşim yeri ulaşıma açıldı - Son Dakika

Hakkari'de yüzlerce yerleşim yeri ulaşıma açıldı

19 dakika önce

Hakkari İl Özel İdaresi karla mücadele ekibinin geceli gündüzlü çalışmaları sonucunda yüzlerce yerleşim yerinin yeniden ulaşıma açıldığı belirtildi.

Hakkari'de yüzlerce yerleşim yeri ulaşıma açıldı, System.String[]

Hakkari İl Özel İdaresi karla mücadele ekibinin geceli gündüzlü çalışmaları sonucunda yüzlerce yerleşim yerinin yeniden ulaşıma açıldığı belirtildi.


Hakkari il genelinde yaklaşık 4 günden beridir yürütülen karla mücadele çalışmalarında köy ve mezra yollarının tekrar ulaşıma açıldığı öğrenildi. Hakkari Valiliği, kapalı bulunan yerleşim yerlerinin ulaşıma açıldığını belirterek, olası bir kar yağışına karşı ekiplerin hazırda bulunduğunu duyurdu. - HAKKARİ

Hakkari, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 02:47 Kaynak: İHA
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