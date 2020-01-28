Hakkari'de yüzlerce yerleşim yeri ulaşıma açıldı - Son Dakika

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Hakkari'de yüzlerce yerleşim yeri ulaşıma açıldı
19 dakika önce
Hakkari İl Özel İdaresi karla mücadele ekibinin geceli gündüzlü çalışmaları sonucunda yüzlerce yerleşim yerinin yeniden ulaşıma açıldığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 02:47 Kaynak: İHA
Hakkari İl Özel İdaresi karla mücadele ekibinin geceli gündüzlü çalışmaları sonucunda yüzlerce yerleşim yerinin yeniden ulaşıma açıldığı belirtildi.
Hakkari il genelinde yaklaşık 4 günden beridir yürütülen karla mücadele çalışmalarında köy ve mezra yollarının tekrar ulaşıma açıldığı öğrenildi. Hakkari Valiliği, kapalı bulunan yerleşim yerlerinin ulaşıma açıldığını belirterek, olası bir kar yağışına karşı ekiplerin hazırda bulunduğunu duyurdu. - HAKKARİ
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