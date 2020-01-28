Hakkari'de yüzlerce yerleşim yeri ulaşıma açıldı - Son Dakika

Hakkari il genelinde yaklaşık 4 günden beridir yürütülen karla mücadele çalışmalarında köy ve mezra yollarının tekrar ulaşıma açıldığı öğrenildi. Hakkari Valiliği , kapalı bulunan yerleşim yerlerinin ulaşıma açıldığını belirterek, olası bir kar yağışına karşı ekiplerin hazırda bulunduğunu duyurdu. - HAKKARİ

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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