Hakkari'de Z-Kütüphane açılışı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hakkari'de Z-Kütüphane açılışı - Son Dakika

Hakkari'de Z-Kütüphane açılışı

7 saat önce

Hakkari Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde Z-Kütüphanenin (Zenginleştirilmiş Kütüphane) açılışı yapıldı.

Hakkari'de Z-Kütüphane açılışı, System.String[]

Hakkari Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde Z-Kütüphanenin (Zenginleştirilmiş Kütüphane) açılışı yapıldı.

Programda konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Hakkari'de birinci meselelerinin eğitim olduğunu söyledi.

Gerek şahsı gerekse de valilik olarak her türlü imkanı ve potansiyeli eğitime sarf etmeye gayret ettiklerini belirten Akbıyık, şunları kaydetti:

"Bunun için 'Bir Kitap Bir İnsan' projesi başlattık. Her zaman kitap insan kadar, insan kitap kadar kıymetlidir diyoruz ve herkesin kitap okumasını istiyoruz. Bunun yanında bir çocuk bir etkinlik projemiz var. 70 bin öğrencimiz 70 bin etkinlik yapacak. Hakkari Eğitimini Geliştirme ve İzleme Projesi (HEGİP) en önemli projelerden biri. Hakkari'de eğitimde bir gelişim yakalamak istiyoruz. Bunun için de tüm eğitim camiamız büyük gayret içinde. Meyvelerini de almaya başladık. Bu sene geçen yıldan daha iyiyiz. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu gayret, işbirliği ve koordinasyon ile Hakkari eğitimde daha güzel yerlere gelecektir."

Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ise şuana kadar Hakkari ve Yüksekova'da 4 tane Z- Kütüphanesi kurduklarını ifade etti.

Akbıyık, açılışın ardından kütüphanede kitap okuyan öğrencilerle sohbet etti.

Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 04:22 Kaynak: AA
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