Hakkari'de zabıta ekiplerine trafik eğitimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hakkari'de zabıta ekiplerine trafik eğitimi - Son Dakika

Hakkari'de zabıta ekiplerine trafik eğitimi

6 saat önce

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine trafik eğitimi verildi.

Hakkari'de zabıta ekiplerine trafik eğitimi, System.String[]

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine trafik eğitimi verildi.


Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Başkomiser İsa Söğüt ve trafik memuru Ali Üste tarafından belediyenin eğitim salonunda Zabıta Müdürü Adil Demir'in de aralarında bulunduğu zabıta ekiplerine slayt gösterimi eşliğinde trafik eğitimi verildi. Bir saat süren eğitimde; trafiğin tanımı ve unsurları, trafikte insanların oynadığı roller, trafik güvenliği, trafikte araç sürücüleri, yolcu ve yayaların temel davranış şekilleri, park sorunlarının nasıl çözüme kavuşturulacağı ve trafik cezası maddelerinin hangi şartta uygulanacağı konuları ele alındı. - HAKKARİ

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Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 12:55 Kaynak: İHA
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