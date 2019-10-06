Son Dakika Haberleri: Hakkari'de Zap Deresi'ne giren iki kuzen boğuldu
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Hakkari'de Zap Deresi'ne giren iki kuzen boğuldu

41 dakika önce

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde Zap Deresi'ne giren iki kuzen boğuldu.

Hakkari'de Zap Deresi'ne giren iki kuzen boğuldu, System.String[]

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde Zap Deresi'ne giren iki kuzen boğuldu.

Narlı köyünde girdikleri Zap Deresi'nde yüzen Yusuf (17) ve kuzeni Hacı Erdal (16), bir süre sonra gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile çevredekiler gençlerin bulunması için çalışma başlattı.

Çukurca Rafting Takımı sporcularının da desteğiyle yaklaşık 1,5 saat süren aramalar sonucu iki kuzenin cansız bedenleri sudan çıkarıldı.

Cenazeler, ambulansla Çukurca Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Zap bölgesi, Çukurca, Hakkari, Narlı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 03:30 Kaynak: AA
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