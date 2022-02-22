Üye Girişi
Zap Vadisi manzaralı seyir tepesi doğaseverleri ağırlıyor - Son Dakika

Zap Vadisi manzaralı seyir tepesi doğaseverleri ağırlıyor

22.02.2022 13:08

Hakkari'de kentin turizminin geliştirilmesi amacıyla Zap Vadisi'nde kurulan seyir tepesi, eşsiz manzarasıyla doğaseverleri ve fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor.

Hakkari'de kentin turizminin geliştirilmesi amacıyla Zap Vadisi'nde kurulan seyir tepesi, eşsiz manzarasıyla doğaseverleri ve fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor.

Türkiye'nin en sarp ve dağlık yerlerinden olan ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Hakkari'nin, doğa ve kış turizminde öne çıkarılması yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Zap Vadisi'nde Sere Solan bölgesinde kurulan, Hakkari ve çevresindeki güzelliklerin kuş bakışı izlenebildiği seyir tepesi, kent sakinlerinin yarı sıra il dışından gelen ziyaretçilerden ilgi görüyor.

Doğaseverler ve fotoğraf tutkunları, karla kaplı yüksek rakımlı dağları ve kuş bakışı izledikleri vadinin güzelliklerini keşfedip, fotoğraflıyor.

İstanbul'dan gelen Sertaç Taşdelen, AA muhabirine, vatanın her köşesinin ayrı bir güzelliğinin olduğunu söyledi.

Kente ilk kez geldiğini aktaran Taşdelen, "Hayatımda böyle güzel bir yer görmedim. Hem doğası hem havası hem de bu coğrafyasıyla dünyada böyle bir yer yok. İnsanlar İsviçre'ye, Alpler'e gitmek istiyor ama önce gelsinler Hakkari'yi görsünler. Araba kiralayıp Doğu Anadolu'yu geziyorum. Buraya hayran kaldım." diye konuştu.

Sabahattin Ertuş da şehrin gürültüsünden uzaklaşmak için seyir tepesine gelerek güzel zaman geçirdiğini belirterek, "Buranın muazzam bir görüntüsü var. Seyir tepesi, Sümbül Dağı, Zap Vadisi ve şehrin görülebileceği bir yere kurulmuş. İnsanlar buraya gelerek manzarayı fotoğraflıyor. Gerçekten çok güzel bir yer. Zap Vadisi kuşbaşı izlenebiliyor. Karla kaplı dağlarla efsane bir görüntü ortaya çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Zap Vadisi manzaralı seyir tepesi doğaseverleri ağırlıyor
Zap Vadisi manzaralı seyir tepesi doğaseverleri ağırlıyor
Zap Vadisi manzaralı seyir tepesi doğaseverleri ağırlıyor
Zap Vadisi manzaralı seyir tepesi doğaseverleri ağırlıyor
Zap Vadisi manzaralı seyir tepesi doğaseverleri ağırlıyor
Zap Vadisi manzaralı seyir tepesi doğaseverleri ağırlıyor
Zap Vadisi manzaralı seyir tepesi doğaseverleri ağırlıyor
Zap Vadisi manzaralı seyir tepesi doğaseverleri ağırlıyor

YORUMLAR
500
Antalya'nın nasıl turizmin başkenti olduğu Muratpaşa'da konuşulacak Antalya'nın nasıl turizmin başkenti olduğu Muratpaşa'da konuşulacak Son dakika haberleri | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'erişilebilirlik logosu'nu tanıttı Son dakika haberleri | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "erişilebilirlik logosu"nu tanıttı Zap Vadisi manzaralı seyir tepesi doğaseverleri ağırlıyor Zap Vadisi manzaralı seyir tepesi doğaseverleri ağırlıyor

Zap Vadisi, Türkiye, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zap Vadisi manzaralı seyir tepesi doğaseverleri ağırlıyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
13:43 Artan sebze-meyve fiyatları soruldu! Erdoğan: Üreticileri Hal'lere sokacağız, fiyatlar dengelenecek!
13:38 Kulis: CHP "geçiş dönemi" bürokratlarını belirlemeye başladı iddiası!
13:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya'nın savaş hamlesine tepki: Kabul edilemez!
13:24 Gazetecinin taraflı sorusuna Erdoğan'ın "Müslüm Babalı" yanıtı: Tam damardan oldu!
13:20 Rusya-Ukrayna çatışması, futbolu da vurdu: Şampiyonlar Ligi finalinin adresinin değişmesi gündemde
13:19 İndirimli tarife Mart'ta başlıyor! Faturalar ne kadar düşecek?
13:18 Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky'den savaş açıklaması: Acil yardıma ihtiyaç duyuyoruz!
12:54 Kimsenin adını bile bilmediği Donbas'ı uğruna savaş çıkaracak kadar kıymetli yapan ne: İşte milyarlarca dolarlık o sebep!
12:52 Ünlü kahin Baba Vanga'nın Rusya kehaneti: Dünyayı Vladimir yönetecek, dünyanın lordu olacak!
12:34 Onur Buldu'dan eşi Duygu Kozoğlu'na romantik doğum günü kutlaması: Sarı fırtınam!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 13:51:38. #1.11#
SON DAKİKA: Zap Vadisi manzaralı seyir tepesi doğaseverleri ağırlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement