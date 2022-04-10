Hakkari'de zehir tacirlerine darbe: 127 kilogram eroin ele geçirildi - Son Dakika
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Hakkari'de zehir tacirlerine darbe: 127 kilogram eroin ele geçirildi

10.04.2022 01:01
Hakkari'de zehir tacirlerine darbe: 127 kilogram eroin ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyonda127 kilogram eroin ele geçirildi.

Hakkari'nin Yüksekova güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyonda127 kilogram eroin ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile 3. Piyade Tümen Komutanlığı sınır birliklerince Yüksekova ilçesi Türkiye- İran sınır hattında uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 127 kilogram eroin ele geçirildi. - HAKKARİ

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İran sınırında çuvallarda 127 kilo eroin ele geçirildi İran sınırında çuvallarda 127 kilo eroin ele geçirildi Hakkari'nin İran sınırında 127 kilogram eroin ele geçirildi Hakkari'nin İran sınırında 127 kilogram eroin ele geçirildi

Yüksekova, Hakkari, Türkiye, Eroin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hakkari'de zehir tacirlerine darbe: 127 kilogram eroin ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hakkari'de zehir tacirlerine darbe: 127 kilogram eroin ele geçirildi - Son Dakika
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