Hakkari'de zehir tacirlerine darbe: 127 kilogram eroin ele geçirildi - Son Dakika
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Hakkari'de zehir tacirlerine darbe: 127 kilogram eroin ele geçirildi

10.04.2022 12:07
Hakkari'de zehir tacirlerine darbe: 127 kilogram eroin ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyonda127 kilogram eroin ele geçirildi.

Hakkari'nin Yüksekova güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyonda127 kilogram eroin ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile 3. Piyade Tümen Komutanlığı sınır birliklerince Yüksekova ilçesi Türkiye- İran sınır hattında uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 127 kilogram eroin ele geçirildi.

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Yüksekova, Hakkari, Türkiye, Eroin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hakkari'de zehir tacirlerine darbe: 127 kilogram eroin ele geçirildi - Son Dakika


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