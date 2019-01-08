Hakkari'de Zorlu Karla Mücadele Çalışması
1 saat önce
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de olumsuz hava şartları nedeniyle 121 yerleşim yeri ulaşıma kapanırken, karla mücadele ekibi de zorlu doğa koşullarına adeta meydan okuyor.
HAKKARİ (İHA) – Hakkari
'de olumsuz hava şartları nedeniyle 121 yerleşim yeri ulaşıma kapanırken, karla mücadele ekibi de zorlu doğa koşullarına adeta meydan okuyor.
Kapalı bulunan köy ve mezra yollarının yeniden açılması için doğa şartlarına meydan okuyan karla mücadele ekibi, tipi ve kar yağışına rağmen çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Kaymaklı köyünde mahsur kalan bir hasta ise, karla mücadele ekibinin yolu açmasıyla birlikte bölgeye giden paletli 112 Acil Servis
ambulansıyla hastaneye kaldırıldı.
Tipi ve kar yağışı nedeniyle büyük zorluklar yaşayan Hakkari İl Özel İdaresi karla mücadele ekibi, yürüttükleri çalışmaları da cep telefonu ile görüntülediler. - HAKKARİ
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:30 Kaynak: İHA
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