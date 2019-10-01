Son Dakika Haberleri: Hakkari'de1 terörist etkisiz hale getirildi
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Hakkari'de1 terörist etkisiz hale getirildi

1 saat önce

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 1 terörist, silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

Hakkari'de1 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 1 terörist, silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."

(İHA)

İçişleri Bakanlığı, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 10:35 Kaynak: İHA
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