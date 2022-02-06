Üye Girişi
Hakkari'deki 4. Kar Festivali eğlenceli etkinliklerle devam ediyor - Son Dakika

Hakkari'deki 4. Kar Festivali eğlenceli etkinliklerle devam ediyor

06.02.2022 15:33
Hakkari'deki 4. Kar Festivali eğlenceli etkinliklerle devam ediyor

Hakkari'de kış ve doğa turizminin geliştirilmesi amacıyla düzenlen "4. Kar Festivali"ne katılanlar, birbirinden farklı etkinliklere eğlendi.

Hakkari'de kış ve doğa turizminin geliştirilmesi amacıyla düzenlen "4. Kar Festivali"ne katılanlar, birbirinden farklı etkinliklere eğlendi.

Valilik, Belediye, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) desteğiyle Merga Bütan Kayak Merkezi'nde düzenlenen festivale il ve il dışından binlerce vatandaş katıldı.

Çeşitli stantların kurulduğu, polis ve jandarmanın iglo yaptığı festivalde, kar raftingi ve yamaç paraşütü yapıldı, kar voleybolu oynandı. Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık da sporcularla kar voleybolu oynadı.

Reng-i Hakkari Sanat Topluluğu'nun müzik dinletisi sunduğu, sporcuların kar üzerinde güreştiği etkinliklerde, çocuklar da şişme oyun alanlarında keyifli zaman geçirdi.

Gece Yolcuları müzik grubunun konser verdiği festivalde şarkılara eşlik eden katılımcılar, halay çekerek güzel zaman geçirdi.

Katılımcıların kayak da yaptığı festivalde olumsuzluk yaşanmaması için 112 Acil Sağlık, UMKE ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri de görev aldı.

Van'dan etkinliğe gelen Ümit Şen, festivalde güzel bir atmosferin olduğunu ve keyifli anlar yaşadıklarını söyledi.

Kente karşı ön yargıların bu tür festivallerle bertaraf edildiğini belirten Şen, "Hakkari'nin kış sporlarında iyi bir potansiyeli var. Rafting yaptık, efsane bir şeydi. Etkinliklerin hepsi çok güzel. Bu etkinliklerden halkın faydalanması çok güzel. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz." diye konuştu.

Şanlıurfa'dan gelen Pınar Uzman da vatandaşların festivalde gönüllerince eğlendiğini dile getirerek, "Bölge için güzel bir farklılık oldu. Ortam çok renkli. Her taraftan insanlar var. Salgın sürecinde herkes için moral oldu. Buna çok ihtiyacımız vardı. Festival Hakkari'nin diğer yüzünü bize gösteriyor. Atmosfere baktığımızda her kesimden insanlar var burada." ifadelerini kullandı.

Hakkari'deki 4. Kar Festivali eğlenceli etkinliklerle devam ediyor
Hakkari'deki 4. Kar Festivali eğlenceli etkinliklerle devam ediyor
Hakkari'deki 4. Kar Festivali eğlenceli etkinliklerle devam ediyor
Hakkari'deki 4. Kar Festivali eğlenceli etkinliklerle devam ediyor

YORUMLAR
500

Kayak Merkezi, Hakkari, Turizm, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hakkari'deki 4. Kar Festivali eğlenceli etkinliklerle devam ediyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:39 Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadını muayene eden doktor dehşete düştü: Saçları ve dişleri var
15:25 Çapraz sorguda dökülen zanlılar, cinayeti para için işlediklerini itiraf etti
15:19 Emre Belözoğlu Fenerbahçe'yi işte böyle ateşe attı!
15:18 Yeni parti kuracağı iddia edilen Tansu Çiller'in avukatından İYİ Partili Koray Aydın'a yanıt geldi!
14:42 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Isparta tepkisi: Yaşanan skandalın sebebi; özelleştirilmiş elektrik dağıtımı ve yollar
14:41 Isparta'da donarak öldüğü öne sürülen vatandaşın asıl ölüm nedeni belirlendi
14:39 PSG ve Manchester United arasında eşi benzeri görülmemiş takas
14:35 Saman balyalarını parçalamak isterken, ayağını makineye kaptırdı
14:34 Bir fatura isyanı şarkıcı Serkan Kaya'dan geldi! Faturayı görünce "Çok çalışmak lazım" dedi
14:02 Türkiye'nin konuştuğu evlilikte bomba detay ortaya çıktı! Gürsel Tekin, Mehtap Özkan'la daha evliyken tanışmış
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2022 15:45:26. #1.13#
SON DAKİKA: Hakkari'deki 4. Kar Festivali eğlenceli etkinliklerle devam ediyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement