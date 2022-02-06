Hakkari'deki '4'üncü Kar Festivali'nde Anadolu Ateşi gösterisi - Son Dakika

HAKKARİ'nin Merga Bütan Kayak Merkezi'nde, bu yıl 4'üncüsü düzenlenen 'Kar Festivali'nin 2'nci gününde Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, sahne aldı. Anadolu Ateşi'nin gösterisi, ilgiyle izlendi.

Hakkari'de, valilik ve belediye koordinasyonunda İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, DAKA iş birliğiyle düzenlenen '4'üncü Kar Festivali'nin 2'nci günü, 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'nde çeşitli etkinliklerle devam etti. Festivale Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, protokol üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. Paraşüt gösterisi ve kar voleybolu etkinliğinin yapıldığı, Rengi-Hakkari Grubu'nun konser verdiği etkinlikte oyuncu, yönetmen ve komedyen Yılmaz Erdoğan da sahneye çıktı. Erdoğan, "En son 6 yaşındayken bu yaylaya gelmiştim. Sizinle burada buluşmak benim hayatımda unutmayacağım bir şey. Hepinizi çok seviyorum. Bir insanı Hakkari'den çıkarabilirsiniz ama Hakkari'yi onun içinden çıkaramazsınız. Burası bizim yaylamız. Uzun yıllar sonra burada sizlerle bulaşmak beni mutlu etti. Önümüzdeki mayıs ayında burada turneye geleceğim. Devamını o zaman anlatacağım size. Bugün çocuklarımız, annem ve babam da burada. Sizleri çok seviyoruz" dedi.

Yılmaz Erdoğan, bu sırada sahnede olan tiyatrocu Ersin Korkut 'un söylediği Kürtçe şarkılara da halay çekerek, eşlik etti. Genel sanat yönetmenliğini Mustafa Erdoğan 'ın yaptığı Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, daha sonra sahne aldı. Anadolu Ateşi'nin değişik yörelere ait oyunların yanı sıra Hakkari'nin yöresel halayı 'Şemmame' oyunu da izleyicilerden alkış aldı. Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, festivale katılan Yılmaz Erdoğan, ağabeyi Mustafa Erdoğan, şarkıcı Aydın Aydın ve davetlilere teşekkür ederek, "'Hakkari'de hayat var' diyoruz. Gelin, siz de bu hayatı yaşayın" dedi.Vali Akbıyık, festivale katılan Erdoğan kardeşler ve diğer sanatçılara teşekkür plaketi verdi. Festival, Anadolu Ateşi Dans Topluluğu'nun halay çekmesiyle son bulurken, Mustafa Erdoğan, Ersin Korkut ve Yılmaz Erdoğan da eşlik etti.

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