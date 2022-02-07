Üye Girişi
HAKKARİ'DEKİ '4'ÜNCÜ KAR FESTİVALİ'NDE ANADOLU ATEŞİ GÖSTERİSİ - Son Dakika

HAKKARİ'DEKİ '4'ÜNCÜ KAR FESTİVALİ'NDE ANADOLU ATEŞİ GÖSTERİSİ

07.02.2022 10:30

HAKKARİ'nin Merga Bütan Kayak Merkezi'nde, bu yıl 4'üncüsü düzenlenen 'Kar Festivali'nin 2'nci gününde Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, sahne aldı.

HAKKARİ'nin Merga Bütan Kayak Merkezi'nde, bu yıl 4'üncüsü düzenlenen 'Kar Festivali'nin 2'nci gününde Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, sahne aldı. Anadolu Ateşi'nin gösterisi, ilgiyle izlendi.

Hakkari'de, valilik ve belediye koordinasyonunda İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, DAKA iş birliğiyle düzenlenen '4'üncü Kar Festivali'nin 2'nci günü, 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'nde çeşitli etkinliklerle devam etti. Festivale Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, protokol üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. Paraşüt gösterisi ve kar voleybolu etkinliğinin yapıldığı, Rengi-Hakkari Grubu'nun konser verdiği etkinlikte oyuncu, yönetmen ve komedyen Yılmaz Erdoğan da sahneye çıktı. Erdoğan, "En son 6 yaşındayken bu yaylaya gelmiştim. Sizinle burada buluşmak benim hayatımda unutmayacağım bir şey. Hepinizi çok seviyorum. Bir insanı Hakkari'den çıkarabilirsiniz ama Hakkari'yi onun içinden çıkaramazsınız. Burası bizim yaylamız. Uzun yıllar sonra burada sizlerle bulaşmak beni mutlu etti. Önümüzdeki mayıs ayında burada turneye geleceğim. Devamını o zaman anlatacağım size. Bugün çocuklarımız, annem ve babam da burada. Sizleri çok seviyoruz" dedi.

Yılmaz Erdoğan, bu sırada sahnede olan tiyatrocu Ersin Korkut'un söylediği Kürtçe şarkılara da halay çekerek, eşlik etti. Genel sanat yönetmenliğini Mustafa Erdoğan'ın yaptığı Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, daha sonra sahne aldı. Anadolu Ateşi'nin değişik yörelere ait oyunların yanı sıra Hakkari'nin yöresel halayı 'Şemmame' oyunu da izleyicilerden alkış aldı.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, festivale katılan Yılmaz Erdoğan, ağabeyi Mustafa Erdoğan, şarkıcı Aydın Aydın ve davetlilere teşekkür ederek, "'Hakkari'de hayat var' diyoruz. Gelin, siz de bu hayatı yaşayın" dedi.

Vali Akbıyık, festivale katılan Erdoğan kardeşler ve diğer sanatçılara teşekkür plaketi verdi. Festival, Anadolu Ateşi Dans Topluluğu'nun halay çekmesiyle son bulurken, Mustafa Erdoğan, Ersin Korkut ve Yılmaz Erdoğan da eşlik etti.

HAKKARİ'DEKİ '4'ÜNCÜ KAR FESTİVALİ'NDE ANADOLU ATEŞİ GÖSTERİSİ
HAKKARİ'DEKİ '4'ÜNCÜ KAR FESTİVALİ'NDE ANADOLU ATEŞİ GÖSTERİSİ
HAKKARİ'DEKİ '4'ÜNCÜ KAR FESTİVALİ'NDE ANADOLU ATEŞİ GÖSTERİSİ

YORUMLAR
500

Kayak Merkezi, Hakkari, Dans, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HAKKARİ'DEKİ '4'ÜNCÜ KAR FESTİVALİ'NDE ANADOLU ATEŞİ GÖSTERİSİ - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:32 Barajdan çıkan balıkla birlikte sevinç çığlığı attılar
10:29 Diyarbakır'da Eren Kış-21 operasyonuna 400 personel katılıyor
10:15 Bilim insanları, "Bu bir felaket" diyerek doğadaki değişimi paylaştı
10:13 Dünya yıldızı Diego Costa'dan taraftarı sevindiren mesaj
10:12 Seçmene soruldu: Erdoğan'ın karşısına kim çıksın? Kılıçdaroğlu mu, Yavaş mı, İmamoğlu mu?
10:04 Çocuklarını odaya kilitleyip eşini vuran adam ardından intihara kalkıştı
09:52 Bilim dünyası açıkladı! Cinsel ilişki için en uygun saat belli oldu
09:52 Alişan-Buse Varol evliliğinde kara bulutlar: Kızlarının doğum gününü bile ayrı ayrı kutladılar
09:37 Aşeren kadınlar için erik yetiştiriyorlar! Tanesi 20 lira
09:39 Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde gözaltı sayısı 17 oldu! Cinayet silahı Yeşilköy sahilindeki kayalıklarda bulundu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2022 10:43:25. #1.12#
SON DAKİKA: HAKKARİ'DEKİ '4'ÜNCÜ KAR FESTİVALİ'NDE ANADOLU ATEŞİ GÖSTERİSİ - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement