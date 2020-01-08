Hakkari'deki anaokulunda dezenfekte yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hakkari'deki anaokulunda dezenfekte yapıldı - Son Dakika

Hakkari'deki anaokulunda dezenfekte yapıldı

6 saat önce

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Mustafa Kemal Paşa Anaokulunda ilaçlama ve dezenfektan çalışması yapıldı.

Hakkari'deki anaokulunda dezenfekte yapıldı, System.String[]

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Mustafa Kemal Paşa Anaokulunda ilaçlama ve dezenfektan çalışması yapıldı.


Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, miniklerin daha hijyen ve sağlıklı bir ortamda eğitimlerini sürdürmek ve zaman geçirmek için ilaçlama ve dezenfekte çalışması yaptıı. Hakkari'nin en donanımlı Anaokullardan biri olan Mustafa Kemal Paşa Anaokulunda yapılan ilaçlamanın ardından dezenfekte edildi. Okul yöneticileri ilaçlama çalışmalarından dolayı Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ilaçlama ekibine teşekkür ettiler. - HAKKARİ

Mustafa Kemal Atatürk, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 04:47 Kaynak: İHA
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