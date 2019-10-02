Son Dakika Haberleri: Hakkari'deki aşiret liderleri ve kanaat önderlerinden HDP önündeki ailelere destek ziyareti
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Hakkari'deki aşiret liderleri ve kanaat önderlerinden HDP önündeki ailelere destek ziyareti

5 dakika önce

Hakkari'den gelen aşiret liderleri ve kanaat önderleri, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelere destek ziyaretinde bulundu.

Hakkari'deki aşiret liderleri ve kanaat önderlerinden HDP önündeki ailelere destek ziyareti, System.String[]

Hakkari'den gelen aşiret liderleri ve kanaat önderleri, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelere destek ziyaretinde bulundu.


Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla oturma eylemi başlatan 50 aileye eylemlerinin 30'uncu gününde destek ziyaretleri gelmeye devam ediyor. Ailelere destek vermek isteyen Hakkarili siyasetçiler, STK'lar aşiret liderleri ve kanaat önderleri, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne gelerek ailelerle bir araya geldi.


"Analar Diyarbakır'da destan yazıyor"


Ziyarete gelen Hakkarili aşiret liderleri ve kanaat önderleri adına basın açıklaması yapan Gıravi aşireti lideri Cüneyt Özbek, Diyarbakırlı analarının öncü olduğu haklı mücadelelerinde onların onurlu direnişlerinde yanlarında olduklarını haykırmak için toplandıklarını söyledi. Diyarbakırlı anaların ortak çığlığının eli kanlı terör örgütü PKK'nın kaçırdığı evlatlarına olan hasreti olduğunu kaydeden Özbek, "Analarımız bunun için direniyor, teröre başkaldırıyor ve Diyarbakır'da bir destan yazıyor. Bu destana ortak olma için tüm Türkiye ayaktayız. Teröre karşı tek ses, tek yüreğiz terörü lanetliyoruz. Hepimiz analığın kutsal bir makam olduğunu ve tüm makamların üzerinde olduğunu biliyoruz. Bu bilinçle Diyarbakırlı analarımızın sessiz çığlığını destekliyoruz. Analarımızın yanında terör örgütü PKK'nın karşısındayız. Diyarbakır'dan haykıran, evlatlarını arayan anaların acılarına duyarsız kalmayıp Hakkarililer olarak analarımızın yanına onlara destek olmaya geldik. Yeter artık bu analarımızın yürekleri yanmasın. Şunu unutmasınlar, Diyarbakır demek Anadolu demektir. Tüm Türkiye olarak teröre lanet, analara destek diyoruz. Kim olursa olsun, hangi görüşten olursa olsun. Herkesin taşın altına elini koyması gerekmektedir. Hiç kimse bu konuya siyasal bakmamalıdır" dedi.


Aileleri dinleyen ziyaretçiler, daha sonra bölgeden ayrıldı. - DİYARBAKIR

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 04:06 Kaynak: İHA
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