Son Dakika Haberleri: Hakkari'deki Askerlerden Antalyalı Öğrencilere Mektup Cevabı

Hakkari'deki Askerlerden Antalyalı Öğrencilere Mektup Cevabı

1 saat önce

ANTALYA'daki özel bir okul öğrencilerinin Hakkari'de vatani görevini yapan Mehmetçik'e yazdığı moral mektuplarına yanıt geldi.

Hakkari'deki Askerlerden Antalyalı Öğrencilere Mektup Cevabı, System.String[]
ANTALYA'daki özel bir okul öğrencilerinin Hakkari'de vatani görevini yapan Mehmetçik'e yazdığı moral mektuplarına yanıt geldi. Sınırda vatani görevini yapan askerler, minnet duygularını ileten öğrencilere duygu dolu sözlerle teşekkür ederek, mutluluklarını dile getirdi.

Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde eğitim veren Akdeniz Hedef Okulları Anadolu Lisesi öğrencileri, örnek bir davranış sergileyerek vatan görevini yerine getiren asker ağabeylerine destek vermek amacıyla moral mektupları yazdı. Duygularını yazıya dökerek Mehmetçik'e moral veren öğrenciler, vatani görevin kutsallığını dile getirdi. Hakkari'nin Çukurca ilçesi Üzümlü köyü Bayraktepe Jandarma Karakolu'nda vatan bekçiliği yapan erlere ulaşan mektuplara yanıt gecikmedi. Mehmetçik, kendilerine gelen her mektuba ayrı ayrı yanıt verdi. Askerler, öğrencilere teşekkür ederken, böylesine anlamlı bir davranış sergilemelerinin önemini vurguladı.

'ATATÜRK İÇİN DİMDİK AYAKTAYIZ'

Bir mektupta, "Vatan uğruna kendimizi seve seve feda edeceğimize yemin ettik kuşkunuz olmasın. Ancak biliyoruz ki biz yalnız değiliz. Siz vatansever gençler var. Bu şanlı bayrağın altında yaşamanın şerefini hepimiz taşıyoruz. Bu ülkenin geleceği ve aydınlığı sizlersiniz. Mustafa Kemal Atatürk'e verdiğimiz sözler aklımızdan çıkmaz. Onun uğruna dimdik ayaktayız" ifadelerine yer verdi.

Öğrenciler, Bayraktepe erlerinin gönderdiği mektupları almanın mutluluğunu yaşadı.

- Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 12:13 Kaynak: DHA

Antalya, Hakkari, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kayısı Çağlasının Kilosu 10 Liradan Alıcı Buluyor Zonguldak'ta İstiklal Marşı'nı Duyan Hakem Maçı Durdurdu Televizyon Çaldığı İçin Tutuklandı, "Hırsızlığa Devam, Zevkine Çalıyorum" Dedi! Silah Pazarlığı Yaparken Katledilen Dilek'in Ölümünde, Sevgiliye 'İyi Hal İndirimi' ile 5 Yıl Hapis!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.4.2019 13:22:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hakkari'deki Askerlerden Antalyalı Öğrencilere Mektup Cevabı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]