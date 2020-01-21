Hakkari'deki bazı köylerde "kar esareti" yaşanıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hakkari'deki bazı köylerde 'kar esareti' yaşanıyor - Son Dakika

Hakkari'deki bazı köylerde "kar esareti" yaşanıyor

6 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı yüksek kesimlerdeki köylerde kar kalınlığının 1,5 metreyi bulması nedeniyle bazı evler adeta kar altında kaldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı yüksek kesimlerdeki köylerde kar kalınlığının 1,5 metreyi bulması nedeniyle bazı evler adeta kar altında kaldı.

Kentte 3 gün boyunca etkili olan kar, bazı köylerde hayatı olumsuz etkiledi.

İlçeye 17 kilometre uzaklıktaki Kadıköy köyünde, bazı evlerin yanı sıra ahır ve müştemilatlar kara gömüldü. Vatandaşlar evlerin çevresinde biriken karları kendi imkanlarıyla temizleyerek dışarı çıkabildi.

Köy sakinleri için yaşamı zorlaştıran kar, çocukların ise en büyük eğlencesi haline geldi. Yarıyıl tatilini fırsat bilen çocuklar, kar topu oynayarak eğlendi.

Köy sakinlerinden Fatih Kömür, bu yıl köye çok kar yağdığını söyledi.

Sürekli yağan karın kendileri için işkenceye dönüştüğünü belirten Kömür, "Evlerimiz kar altında kaldı. Küreklerle evlerin ve ahırların çevresindeki karları temizliyoruz, yolu açıyoruz. Hava çok soğuk oluyor. Bazı evler kardan görünmüyor." dedi.

Hakkari'deki bazı köylerde kar esareti yaşanıyor

Yüksekova, Kadıköy, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 12:47 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İzmir'de yakalanan FETÖ'nün kritik ismi Yusuf Bekmezci'nin gizli görevi ortaya çıktı!
Kadın cinayetleri son bulmuyor! İki kadın pompalı tüfekle öldürüldü Duruşmada kahreden an! Ailesini katleden kişilere yazdığı mektubu gözyaşları içinde okudu Ölümüyle Türkiye'yi yasa boğan Ceren Özdemir'in günlük notları ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 19:02:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hakkari'deki bazı köylerde "kar esareti" yaşanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]