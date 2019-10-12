Son Dakika Haberleri: Hakkari'deki büyük marketlerde gıda denetimi yapıldı
Son Dakika Güncel Hakkari'deki büyük marketlerde gıda denetimi yapıldı

Hakkari'deki büyük marketlerde gıda denetimi yapıldı

1 saat önce

Hakkari Belediyesi ekipleri tarafından başlatılan gıda kontrolleri devam ediyor.

Hakkari'deki büyük marketlerde gıda denetimi yapıldı, System.String[]

Hakkari Belediyesi ekipleri tarafından başlatılan gıda kontrolleri devam ediyor.


Hakkari'de faaliyet gösteren tüm gıda işletmeleri Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Gıda Kontrol Birimi ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından büyük bir titizlikle denetlendi. Yetkililer kentteki et ürünleri, süt işleme tesisleri, hazır yemek fabrikaları, yemekhane, lokanta gibi gibi riski yüksek olan işletmelerin kontrollerinin yapıldığı kentte tüketicilerin gıdaları satın alırken etiketsiz, ambalajsız ve açıkta satılan ürün almamaları, son tüketim tarihlerine dikkat etmeleri ve gıdaların tüketim sürecinde ürün etiketinde belirtilen muhafaza koşullarına dikkat etmelerini istediler.


Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Gıda Kontrol Birimi yetkilileri gıda güvenilirliği, toplum sağlığı ve tüketici menfaatlerini korumaya dönük çalışmaların bundan sonra da aynı kararlılık ve ciddiyetle devam edeceğini ifade ettiler. Gerekli koşulları oluşturmayan işletmelere yasal yaptırımlar konusunda Hakkari halkının sağlığı için asla taviz verilmeyeceğini belirten yetkililer hiç kimsenin insanımızın güvenilir gıda tüketmesini engellemeye ve tehlikeye atmaya hakkının olmadığını belirttiler. - HAKKARİ

Zabıta Müdürlüğü, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 09:47 Kaynak: İHA
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