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Hakkari'deki çatışma

1 saat önce

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan sözleşmeli er Kadir Yıldırım'ın Tokat'ın Erbaa ilçesindeki ailesine şehadet haberi ulaştı.

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Hakkari'nin Çukurca ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan sözleşmeli er Kadir Yıldırım'ın Tokat'ın Erbaa ilçesindeki ailesine şehadet haberi ulaştı.
Erbaa Kaymakamı Bülent Karacan, Belediye Başkan Vekili Semih Salim Baç ve askeri yetkililer, şehidin Gazi Osman Paşa Mahallesi'nde ikamet eden ailesinin evine giderek çocuklarının şehadet haberini verdi.
Şehidin cenazesinin bugün ikindi vakti Erbaa Şehitliği'nde toprağa verilmesi bekleniyor.
Hakkari'nin Çukurca ilçesi Altıntepe üs bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve Çukurca Devlet Hastanesine kaldırılan sözleşmeli er Kadir Yıldırım (26), kurtarılamamıştı.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 12:02 Kaynak: AA
Kadir Yildirim, Çukurca, Hakkari, Güncel
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