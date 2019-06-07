Hakkari'deki dağlara 7 günlük tırmanış

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'ye bayram tatili nedeniyle gelen dağcılar, 7 gün boyunca değişik zirvelere tırmanış yaparak kamp kurdular.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'ye bayram tatili nedeniyle gelen dağcılar, 7 gün boyunca değişik zirvelere tırmanış yaparak kamp kurdular.



Merkezi İzmir'de bulunan Zirve Dağcılık ve Hakkari Zirve Dağcılık temsilciliğinin düzenlemiş olduğu tırmanışa Türkiye'nin değişik illerinden katılım sağlandı. Hakkari yerelinde dağcılara rehberlik yapan Cilo Dağcılık, bir haftalık tırmanış ve kamp faaliyeti boyunca 21 kişilik dağcı grubu ile her mevsim ayrı güzelliklere sahip Sat Dağlarına ve Hakkari merkeze yakın Kato sıra dağlarının Şıne zirvesine tırmanış yaptılar.



Zirve Dağcılık Genel Başkanı ve Dağcılık Federasyonu Disiplin Kurulu Üyesi Orhan Kozan başkanlığında Hakkari'ye gelen dağcılar, Hakkari'deki dağlara hayran kaldıklarını belirttiler. Türkiye'nin en büyük dağcılık kulübü olan Zirve Dağcılık Kulübü şube başkanları, temsilcileri ve üyelerinin katıldığı tırmanışta, dağcılar Hakkari dağlarına olan hayranlıklarını gizleyemediler.



Faaliyet hakkında bilgi veren Zirve Dağcılık Genel Başkanı Orhan Kozan, Zirve Dağcılık olarak Hakkari dağlarına çok önem verdiklerini belirterek, "Ülkemizin Alpleri, Cilo ve Sat dağlarıdır. İlk olarak 2011 yılında geldiğimiz bu dağlara, sonrasında birçok defa daha geldik. Kulüp olarak Hakkari dağlarının tırmanışlara açılması için elimizden geleni yapacağız" dedi.



Zirve Dağcılık Marmaris Şube Başkanı Şengül Ünsal ise, Hakkari dağlarının ve doğasının eşsiz güzellikte olduğunu ifade ederek, bir haftalık tırmanışları sırasında ayı, dağ keçisi, porsuk, kartal, tilki gibi onlarca yabani hayvan gördüklerini ve bu durumun da onları çok mutlu ettiğini söyledi.



Bayram tatili boyunca tırmanış için gelen dağcılar, getirdikleri kitap ve oyuncakları ise köylerdeki çocuklara dağıtarak onların bayramlarını kutladı.



Tırmanış ve gezi faaliyetine rehberlik ve ev sahipliği yapan Cilo Dağcılık Kulübü Başkanı ve Zirve Dağcılık İl Temsilcisi Hacı Tansu da, yapılan faaliyetin dağların tanıtımı ve tırmanışlara açılması için önemli olduğunu ifade ederek, faaliyetin sadece dağlarda değil aynı zamanda Dağlıca köyünü, Zap Vadisi ve Çukurca ilçesini de içerisine alarak gerçek bir bayramlaşma havasında geçtiğini kaydetti. - HAKKARİ

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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