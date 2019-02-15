Son Dakika Haberleri: Hakkari'deki Darbe Girişimi Davası

Hakkari'deki Darbe Girişimi Davası

1 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine destek verdikleri iddiasıyla haklarında dava açılan tutuksuz 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Hakkari'deki Darbe Girişimi Davası, System.String[]
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine destek verdikleri iddiasıyla haklarında dava açılan tutuksuz 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanıklar bulundukları illerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.


Savunmaları dinleyen mahkeme heyeti, 5 sanıktan eski Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Halil İbrahim Ergin, Ali Salmur, Mehmet Sezgin ve Erkan Doğanca'ya getirilen "konutu terk etmemek" şartını kaldırarak, "haftada 2 gün en yakın karakola gidip imza verme" yönünde adli kontrol tedbiri uyguladı.

Diğer sanığın tutuksuz yargılanması sürüyor.

Duruşma, 10 Mayıs'a erteledi.

İddianamede, sanıklar hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek", "TBMM'yi ortadan kaldırma veya görevini engellemeye teşebbüs etmek", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" ve "terör örgütüne üye olmak" suçlarından dava açılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 03:39 Kaynak: AA

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