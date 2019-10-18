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Hakkari'deki darbe girişimi davası

14 dakika önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine destek verdikleri iddiasıyla haklarında dava açılan tutuksuz 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Hakkari'deki darbe girişimi davası, System.String[]

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine destek verdikleri iddiasıyla haklarında dava açılan tutuksuz 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanıklar bulundukları illerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Aralarında eski Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Halil İbrahim Ergin'in de bulunduğu sanıkların savunma ve taleplerini dinleyen mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı, 26 Aralık Perşembe gününe erteledi.

Sanıklar hakkında, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek", "TBMM'yi ortadan kaldırma veya görevini engellemeye teşebbüs etmek", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" ile "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından dava açılmıştı.

Yüksekova, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 04:19 Kaynak: AA
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