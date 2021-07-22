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Hakkari'deki doğal güzellikler birçok ilden gelen doğaseverleri cezbetti - Son Dakika

Hakkari'deki doğal güzellikler birçok ilden gelen doğaseverleri cezbetti

22.07.2021 11:01

Türkiye'nin çeşitli illerinden gelerek Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Cilo Dağları'ndaki Sat Buzul Gölleri'nde gerçekleştirilen festivale katılan doğaseverler ve sporcular, bölgedeki doğal güzelliklere hayran kaldı.

Türkiye'nin çeşitli illerinden gelerek Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Cilo Dağları'ndaki Sat Buzul Gölleri'nde gerçekleştirilen festivale katılan doğaseverler ve sporcular, bölgedeki doğal güzelliklere hayran kaldı.

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucu huzur ve güven ortamına kavuşan Hakkari, yıllardır terörün gölgesinde kalan doğal güzellikleriyle doğaseverleri cezbediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Resmi Gazete'de yayımlanan kararı kapsamında "Milli Park" ilan edilen İkiyaka Dağları'ndaki Sat Buzul Gölleri, Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği'nin (CİSAD), Valiliğin desteğiyle düzenlediği festivale ev sahipliği yaptı.

Türkiye'nin dört bir yanından gelerek festivale katılan yüzlerce doğasever ve sporcu, 3 bin rakımlı bölgede kamp kurdu, trekking, yamaç paraşütü, kano, yüzme ve dağ bisikleti gibi etkinliklerle bölgedeki güzelliklerin tadını çıkardı.

Eşsiz güzellikleriyle yerli, yabancı turistlerin ilgisini çeken bölgede şarkılar eşliğinde halaylar çekerek eğlenen doğaseverler, bölgedeki buzullara, şelalelere, göllere, yaylalara ve eşsiz manzaraya hayran kaldı.

"Herkese buraya gelmelerini tavsiye ediyoruz"

Festival için Ankara'dan gelen Sevda Örencik, AA muhabirine, bölgeye ilk defa geldiğini, gördüğü manzara karşısında şaşkınlık yaşadığını söyledi.

Festivalin dolu dolu geçtiğini belirten Örencik, "Ankara'da da doğa sporları yapıyoruz. Buraları çok merak ediyorduk. Çok güzel bir coğrafyası var, dağları muhteşem. Akşam halaylar çekildi, çok eğlendik. Buradaki insanlar çok misafirperver. Ankara'dan geldiğimizi duyunca herkes bize ikramda bulundu. Bu bizi çok mutlu etti. Gölün etrafını dolaşıp şelaleye gittik. Büyük bir ilgi var. Herkesin buraları görmesi gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

Şırnak'tan gelen Dünya Güneş de bölgenin eşsiz doğası, gölleri ve doğal yapılarıyla insanlara huzur verdiğini ifade ederek, "İlk defa bir kampa katılıyorum. Bundan sonra sürekli geleceğim. Havası, gölleri muhteşem. Burayı görmek, bu atmosferde bulunmak çok güzel. Herkese tavsiye ediyorum. Zaten her yerden insanlar var burada. Onlarla tanışmak ve bir arada bulunmak çok güzel." dedi.

Adana'dan gelen Zeyit Özcan ise bölgede karşılaştıkları manzaranın bütün ön yargılarının yıkılmasını sağladığını aktardı.

Kentin doğal güzellikleriyle, insanların misafirperverliğiyle çok farklı bir yer olduğunu vurgulayan Özcan, "Sosyal medya hesabımdan da herkesi buraya çağırıyorum. Mükemmel bir ortam var. İnsanların enerjisine bayıldım. Buralar yeterince tanıtılırsa batıdaki, doğudaki, kuzeydeki, güneydeki insanlar buralara gelmek için can atar. Biz geldiğimiz için çok mutluyuz. Huzur ve güven ortamında etkinlikler yapılıyor." ifadesini kullandı.

Hakkari'deki doğal güzellikler birçok ilden gelen doğaseverleri cezbetti
Hakkari'deki doğal güzellikler birçok ilden gelen doğaseverleri cezbetti
Hakkari'deki doğal güzellikler birçok ilden gelen doğaseverleri cezbetti
Hakkari'deki doğal güzellikler birçok ilden gelen doğaseverleri cezbetti

Yüksekova, Türkiye, Hakkari, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hakkari'deki doğal güzellikler birçok ilden gelen doğaseverleri cezbetti - Son Dakika


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