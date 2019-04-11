Son Dakika Haberleri: Hakkari'deki Esendere Gümrük Kapısı'nda 221 Kilogram 700 Gram 'Potasyum Klorat' Patlayıcı Madde Ele...

Hakkari'deki Esendere Gümrük Kapısı'nda 221 Kilogram 700 Gram 'Potasyum Klorat' Patlayıcı Madde Ele...

1 saat önce

Hakkari'deki Esendere Gümrük Kapısı'nda 221 kilogram 700 gram 'Potasyum Klorat' patlayıcı madde ele geçirildi(Tür: Ankara)

Hakkari'deki Esendere Gümrük Kapısı'nda 221 kilogram 700 gram 'Potasyum Klorat' patlayıcı madde ele geçirildi

(Tür: Ankara)
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 11:50 Kaynak: DHA
Ankara, Esendere, Hakkari, Güncel
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