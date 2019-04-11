Hakkari'deki Esendere Gümrük Kapısı'nda 221 Kilogram 700 Gram 'Potasyum Klorat' Patlayıcı Madde Ele...
1 saat önce
Hakkari'deki Esendere Gümrük Kapısı'nda 221 kilogram 700 gram 'Potasyum Klorat' patlayıcı madde ele geçirildi(Tür: Ankara)
Hakkari'deki Esendere Gümrük Kapısı'nda 221 kilogram 700 gram 'Potasyum Klorat' patlayıcı madde ele geçirildi
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 11:50 Kaynak: DHA
(Tür: Ankara)
Sınırda 221 Kilo Patlayıcı Madde Ele Geçirildi
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