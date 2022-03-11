HAKKARİ'DEKİ EVLAT NÖBETİNDE 27'NCİ HAFTA - Son Dakika
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HAKKARİ'DEKİ EVLAT NÖBETİNDE 27'NCİ HAFTA

11.03.2022 14:49
HAKKARİ'DEKİ EVLAT NÖBETİNDE 27'NCİ HAFTA

HAKKARİ'de, çocuklarının PKK tarafından kaçırıldığını belirten ailelerin eylemi, 27'nci haftada da sürdü.

HAKKARİ'de, çocuklarının PKK tarafından kaçırıldığını belirten ailelerin eylemi, 27'nci haftada da sürdü. Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğraflarıyla slogan atan aileler, HDP binasına kadar yürüdü. Eşinin kardeşi PKK tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen Leyla Çiftçi, "Bedenen yanımızda olmayıp, gönülleri ve düşünceleri bizlerle olan herkese sesleniyoruz. Bizlere katılın, bu haklı davamızı birlikte büyütelim" dedi.

Kentte çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyen aileler, 27'nci haftada da Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi. Aileler, ellerinde Türk bayrakları ile çocuklarının fotoğrafları ve üzerinde 'Dağları kurtlara, kuşlara bırakın', 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Anneler nöbette', 'Artık yeter yakamızdan düşün', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak' yazılı dövizler taşıyarak yürüdü. HDP İl Başkanlığı binasına kadar slogan atan aileler için polis de güvenlik önlemi aldı. Aileler, bina önüne geldiklerinde 'Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP' sloganları attı. Parti binasındaki HDP'liler ise yüksek sesle müzik açıp eylemi engellemeye çalışırken, aileler yine slogan atıp tepki gösterdi.

'ÇOCUKLARIMIZA KAVUŞACAĞIMIZA İNANIYORUZ'

Ortak basın açıklamasını, kayınbiraderi 6 yıl önce dağa kaçırılan Hakkarili Leyla Çiftçi yaptı. Ailelerin, çocuklarına kavuşacakları günü beklediğini belirten Çiftçi, "Bedenen yanımızda olmayıp, gönülleri ve düşünceleri bizlerle birlikte olan herkese sesleniyoruz. Bizlere katılın, bu haklı davamızı birlikte büyütelim. Çocuklarımızla birlikte mutlu yarınlara kavuşalım. Bu terör belası dolayısıyla ölen Türkiye'nin tüm evlatları için ayrı ayrı üzülüyoruz. Terörün sebep olduğu ölümlerde payınızı istediğiniz kadar inkar edin. Bunu herkes biliyor. Evlatlarını hain terör örgütünün elinden kurtarmaya çalışan bütün anne ve babalara selamlarımızı iletiyor, ellerinden öpüyoruz. Hakkari anneleri ve kadınları olarak, evlat hasreti çeken bizler, çocuklarımıza kavuşacağımıza inanıyoruz. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık diliyoruz" dedi.

HAKKARİ'DEKİ EVLAT NÖBETİNDE 27'NCİ HAFTA
HAKKARİ'DEKİ EVLAT NÖBETİNDE 27'NCİ HAFTA
HAKKARİ'DEKİ EVLAT NÖBETİNDE 27'NCİ HAFTA
HAKKARİ'DEKİ EVLAT NÖBETİNDE 27'NCİ HAFTA
HAKKARİ'DEKİ EVLAT NÖBETİNDE 27'NCİ HAFTA
HAKKARİ'DEKİ EVLAT NÖBETİNDE 27'NCİ HAFTA
HAKKARİ'DEKİ EVLAT NÖBETİNDE 27'NCİ HAFTA

YORUMLAR
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Hakkari annelerinin kar altında evlat nöbeti Hakkari annelerinin kar altında evlat nöbeti HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 921. gününde sürüyor HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 921. gününde sürüyor

Halkların Demokratik Partisi, Hakkari, Slogan, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HAKKARİ'DEKİ EVLAT NÖBETİNDE 27'NCİ HAFTA - Son Dakika


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SON DAKİKA: HAKKARİ'DEKİ EVLAT NÖBETİNDE 27'NCİ HAFTA - Son Dakika
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