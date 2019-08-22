Son Dakika Haberleri: Hakkari'deki içme suyu depoları yıkandı
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Hakkari'deki içme suyu depoları yıkandı

26 dakika önce

Hakkari Belediyesi büyük bir titizlik içerisinde yürüttüğü içme suyu depolarının bakım onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Hakkari'deki içme suyu depoları yıkandı, System.String[]

Hakkari Belediyesi büyük bir titizlik içerisinde yürüttüğü içme suyu depolarının bakım onarım çalışmalarını sürdürüyor.


Hakkari Belediyesi, kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan depoları gözden geçirerek tek tek yıkamadan geçirdi. Boşaltılan içme suyu depoları itfaiye ekipleri tarafından büyük bir titizlikle tazyikli suyla yıkandı. Temiz bir görünüm kazandırılan su depolarındaki çalışmalar ise aralıksız olarak devam ediyor.


Hakkari Belediyesi yetkilileri ise, sağlık için oldukça önemli olan kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan depoları her defasından gözden geçirerek, tazyikli suyla yıkadıklarını belirttiler. - HAKKARİ

İtfaiye, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 12:32 Kaynak: İHA
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