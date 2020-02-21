Hakkari'deki kar yığınları kent dışına çıkartılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hakkari'deki kar yığınları kent dışına çıkartılıyor - Son Dakika

Hakkari'deki kar yığınları kent dışına çıkartılıyor

7 saat önce

Hakkari çarşı merkezindeki kar yığınları iş makinelerinin yardımıyla kent dışına çıkartılmaya devam ediliyor.

Hakkari'deki kar yığınları kent dışına çıkartılıyor, System.String[]

Hakkari çarşı merkezindeki kar yığınları iş makinelerinin yardımıyla kent dışına çıkartılmaya devam ediliyor.


Onlarca yerleşim yerinin ulaşıma kapandığı Hakkari'de, kent merkezinde biriken karlar ise belediye ekibi tarafından yapılan geceli gündüzlü çalışmalar sonucunda şehir dışına çıkartılıyor. Bir süre önce kardan arındırılan kent merkezi, son yağan karla birlikte esnafa zor anlar yaşattı. Çalışmaların başında bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, 14 iş makinesi ve 40 personelle yürütülen karla mücadele çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirtti.


Yaklaşık 3 bin 800 kamyon karın taşındığı Hakkari kent merkezindeki çalışmalar devam ederken, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ise karla mücadele çalışmalarının aralıksız olarak sürdüğünü söyledi. - HAKKARİ

Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 12:04 Kaynak: İHA
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