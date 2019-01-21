Son Dakika Haberleri: Hakkari'deki Kayak Merkezi Hafta İçi de Hizmet Vermeye Başladı

Hakkari'deki Kayak Merkezi Hafta İçi de Hizmet Vermeye Başladı

1 saat önce

Hakkari Kayak Merkezi, sömestr tatili nedeniyle hafta içi de hizmet vermeye başladı.

Hakkari'deki Kayak Merkezi Hafta İçi de Hizmet Vermeye Başladı, System.String[]
Hakkari Kayak Merkezi, sömestr tatili nedeniyle hafta içi de hizmet vermeye başladı.

2012 yılında faaliyete giren ve 1 kilometre pist alanı bulunan Hakkari Kayak Merkezi, hafta içi de hizmet vermesi vatandaşları sevindirdi. Kayak evi, kafeterya ve lokantanın da bulunduğu Hakkari Kayak Merkezine gelen vatandaşlar keyifli dakikalar geçiriyorlar. Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Reşit Güldal, daha önce sadece hafta sonu açık olan kayak merkezinin sömestr tatili nedeniyle hafta içi de açık olacağı müjdesini vererek, herkesi kayak merkezine davet etti. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 01:34 Kaynak: İHA

Kayak Merkezi, Hakkari, Spor
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