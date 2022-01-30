Üye Girişi
Hakkari'deki kayak merkezinde hafta sonu yoğunluğu yaşandı - Son Dakika

Hakkari'deki kayak merkezinde hafta sonu yoğunluğu yaşandı

30.01.2022 16:06
Hakkari'deki kayak merkezinde hafta sonu yoğunluğu yaşandı

Hakkari'de kayakseverler, hafta sonu tatilinde Merga Bütan Kayak Merkezi'nde yoğunluk oluşturdu.

Hakkari'de kayakseverler, hafta sonu tatilinde Merga Bütan Kayak Merkezi'nde yoğunluk oluşturdu.

Kış mevsiminin uzun sürdüğü ve kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu Hakkari'de yatırımlarla kapasitesi artırılan kayak merkezi, hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlarla doldu.

Hakkarililerin yanı sıra farklı illerden kent merkezine 12 kilometre mesafedeki 2 bin 800 rakımlı kayak merkezine gelen kayakseverler, snowboard, kayak yapıp kızakla kayarak güzel zaman geçirdi.

Telesiyejle 3 bin rakımdaki piste çıkan bazı kayak tutkunlarının, yoğun sis ve soğuk havaya rağmen kayak yapması dikkati çekti.

Ailesiyle merkeze gelen Abdulhaluk Ölmez, AA muhabirine, kayak merkezinin kent için önemli olduğunu söyledi.

Merkezdeki ziyaretçilerin keyifli anlar yaşadığını belirten Ölmez, "Çocuklarımızla burada kayak yapıyoruz. Başka illerden gelen insanlar da var. Kayak merkezimiz çok güzel. Diğer kayak merkezlerinden aşağı kalır yanı yok. Buranın yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

Adnan Çatal da fırsat buldukça merkeze gelip güzel zaman geçirdiklerini ifade ederek, "Çevre illerden ve ülkelerden de buraya talep var. Fırsat bulanların buraya gelip kayak yapmasını isteriz. Kentimiz kış sporlarına uygun bir yer." diye konuştu.

İstanbul'dan gelen Nida Zavalsız ise telesiyejle en yüksek piste çıktığını anlatarak, "Tesis gayet güzel. Şu an sisten dolayı etraf çok görünmüyor. Burası hem kış turizmi hem de kayak öğrenmek isteyenler için uygun bir yer. Diğer kayak merkezlerine göre fiyat olarak daha uygun. Herkes birbirine yardımcı olmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500

Kayak Merkezi, Hakkari, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hakkari'deki kayak merkezinde hafta sonu yoğunluğu yaşandı - Son Dakika


Kılıçdaroğlu, Trabzon'daki küçük çocuğun kendisine yönelik söylemleri hakkında konuştu: Lütfen kötü söz söylemeyin Kılıçdaroğlu, Trabzon'daki küçük çocuğun kendisine yönelik söylemleri hakkında konuştu: Lütfen kötü söz söylemeyin         
16:11
Kıbrıs Türk'ü oyuncunun itirafı gündemi salladı: Önünde karısıyla cinsel ilişkiye girmem için 15 bin euro teklif etti Kıbrıs Türk'ü oyuncunun itirafı gündemi salladı: Önünde karısıyla cinsel ilişkiye girmem için 15 bin euro teklif etti         
15:59
Fenerbahçe'de istifa sesleri yükseliyor! Başkan adayları belirlendi! Fenerbahçe'de istifa sesleri yükseliyor! Başkan adayları belirlendi!         
14:44
45 dakikalık süreyi değerlendiremedi! Burak Kapacak'a Rizespor talip oldu! 45 dakikalık süreyi değerlendiremedi! Burak Kapacak'a Rizespor talip oldu!         
14:20
Cinsel ilişki sırasında Alman sevgilisine sert davrandığı için arkadaşının cinsel organını kesmiş Cinsel ilişki sırasında Alman sevgilisine sert davrandığı için arkadaşının cinsel organını kesmiş         
12:27
Muhalefete AK Parti Genel Sekreteri'nden "Kolpaçino'lu" gönderme Muhalefete AK Parti Genel Sekreteri'nden "Kolpaçino'lu" gönderme         
11:02
Eski HDP'li vekil Hasip Kaplan'dan dikkat çeken video: Artık birleşmeliyiz Eski HDP'li vekil Hasip Kaplan'dan dikkat çeken video: Artık birleşmeliyiz         
08:35
Bekir Bozdağ, Adalet Bakanlığı'na atandı gözler Bahçeli'ye döndü! Andımız gerginliği tekrar gündemde Bekir Bozdağ, Adalet Bakanlığı'na atandı gözler Bahçeli'ye döndü! Andımız gerginliği tekrar gündemde         
19:18
Hem de vaka sayılarının 100 bine geldiği zamanda! Bakan Koca, koronavirüsü griple eş tuttu Hem de vaka sayılarının 100 bine geldiği zamanda! Bakan Koca, koronavirüsü griple eş tuttu         
17:57
Galatasaray'da Domenec Torrent döneminin sonu geldi mi? Efsane isim koltuğu devralmaya geliyor Galatasaray'da Domenec Torrent döneminin sonu geldi mi? Efsane isim koltuğu devralmaya geliyor         
17:12
Erdoğan'dan Giresun teşkilat başkanına salon tepkisi: Ah başkan ah Erdoğan'dan Giresun teşkilat başkanına salon tepkisi: Ah başkan ah         
16:57
Sergen Yalçın'dan sevenlerini şaşırtacak geri dönüş! Milli takımın başına geçebilir Sergen Yalçın'dan sevenlerini şaşırtacak geri dönüş! Milli takımın başına geçebilir         
16:47
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na enteresan ima: Birileri kafayı bulmaya gidiyor Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na enteresan ima: Birileri kafayı bulmaya gidiyor         
15:52
Özgürlüğü hiç tatmamıştı! 20 yıl zincire bağlı kalan ayı doğaya salındı, yaptığı hareket herkesi kahretti Özgürlüğü hiç tatmamıştı! 20 yıl zincire bağlı kalan ayı doğaya salındı, yaptığı hareket herkesi kahretti         
13:28
Son Dakika! Türkiye'de bir haftalık doğal gaz kaldığı iddia edilmişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öyle bir sıkıntımız yok, stoklarımız var Son Dakika! Türkiye'de bir haftalık doğal gaz kaldığı iddia edilmişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öyle bir sıkıntımız yok, stoklarımız var         
13:27
Ne yapacak? Abdulhamit Gül'ün istifası sonrası gözler Numan Kurtulmuş'a çevrildi! Ne yapacak? Abdulhamit Gül'ün istifası sonrası gözler Numan Kurtulmuş'a çevrildi!         
13:07
Son dakika: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti şüphelileri böyle yakalandı! Operasyon anı kamerada Son dakika: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti şüphelileri böyle yakalandı! Operasyon anı kamerada         
12:16

Son Dakika Haberleri
15:46 Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması biter bitmez paylaşım geldi: Saat 21.00'de buluşmak üzere
15:23 İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu'ndan çıkış: Biz olmasak CHP ne kadar oy alabilir Cumhur İttifakı'ndan?
15:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sahneye davet ettiği ettiği çocuk: Bay Kemal, Cumhurbaşkanı amcamın karşısında kim? O adam hain hain
15:20 İlk bölümüyle dikkat çekti! Yalnız Kurt dizisinde terör örgütü FETÖ elebaşına gönderme
14:57 Galatasaray'da peş peşe ayrılıklar yaşanıyor! Luyindama resmen gitti
14:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li belediyelere işten çıkarma tepkisi: Teröristleri doldurdunuz
14:43 Fenerbahçe'de istifa sesleri yükseliyor! Başkan adayları belirlendi!
14:41 Trabzon'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan pankart uyarısı: Arkadakileri göremiyorum, bir an önce kaldırın onu
14:40 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun gündem yaratan "ihale" iddiasına ilk yanıt: Yalancılığını ispat ettin
14:21 Cüneyt Arkın oynamayacağı rolleri sıraladı: Anadolu çocuğuyum, o rolü oynamam
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2022 16:14:31. #1.12#
SON DAKİKA: Hakkari'deki kayak merkezinde hafta sonu yoğunluğu yaşandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement