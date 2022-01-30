Hakkari'deki kayak merkezinde hafta sonu yoğunluğu yaşandı - Son Dakika

Hakkari'de kayakseverler, hafta sonu tatilinde Merga Bütan Kayak Merkezi'nde yoğunluk oluşturdu.

Kış mevsiminin uzun sürdüğü ve kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu Hakkari'de yatırımlarla kapasitesi artırılan kayak merkezi, hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlarla doldu.

Hakkarililerin yanı sıra farklı illerden kent merkezine 12 kilometre mesafedeki 2 bin 800 rakımlı kayak merkezine gelen kayakseverler, snowboard, kayak yapıp kızakla kayarak güzel zaman geçirdi.

Telesiyejle 3 bin rakımdaki piste çıkan bazı kayak tutkunlarının, yoğun sis ve soğuk havaya rağmen kayak yapması dikkati çekti.

Ailesiyle merkeze gelen Abdulhaluk Ölmez, AA muhabirine, kayak merkezinin kent için önemli olduğunu söyledi.

Merkezdeki ziyaretçilerin keyifli anlar yaşadığını belirten Ölmez, "Çocuklarımızla burada kayak yapıyoruz. Başka illerden gelen insanlar da var. Kayak merkezimiz çok güzel. Diğer kayak merkezlerinden aşağı kalır yanı yok. Buranın yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

Adnan Çatal da fırsat buldukça merkeze gelip güzel zaman geçirdiklerini ifade ederek, "Çevre illerden ve ülkelerden de buraya talep var. Fırsat bulanların buraya gelip kayak yapmasını isteriz. Kentimiz kış sporlarına uygun bir yer." diye konuştu.

İstanbul'dan gelen Nida Zavalsız ise telesiyejle en yüksek piste çıktığını anlatarak, "Tesis gayet güzel. Şu an sisten dolayı etraf çok görünmüyor. Burası hem kış turizmi hem de kayak öğrenmek isteyenler için uygun bir yer. Diğer kayak merkezlerine göre fiyat olarak daha uygun. Herkes birbirine yardımcı olmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.