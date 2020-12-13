JAK timleri, Hakkari kayak merkezinde kurtarma tatbikatı yaptı - Son Dakika

JAK timleri, Hakkari kayak merkezinde kurtarma tatbikatı yaptı

13.12.2020 10:51
JAK timleri, Hakkari kayak merkezinde kurtarma tatbikatı yaptı, System.String[]

JAK timleri, Hakkari kayak merkezinde kurtarma tatbikatı yaptıHAKKARİ'nin Merga Bütan Yaylası'ndaki kayak merkezi, 4'lü telesiyej ve 3 bin 500 metreye çıkarılan yeni pist uzunluğu ile yurt içinden ve dışından gelecek olan kayak tutkunlarının ziyaretine açılacak.

JAK timleri, Hakkari kayak merkezinde kurtarma tatbikatı yaptı

HAKKARİ'nin Merga Bütan Yaylası'ndaki kayak merkezi, 4'lü telesiyej ve 3 bin 500 metreye çıkarılan yeni pist uzunluğu ile yurt içinden ve dışından gelecek olan kayak tutkunlarının ziyaretine açılacak. Açılış öncesi Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi de telesiyej hatlarında meydana gelebilecek mahsur kalma ve kazalara karşı kurtarma gerektiren tatbikat düzenledi.Kent merkezine 12 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Yaylası'ndaki kayak merkezi, yeni sezonda 4'lü telesiyej ve yeni pist alanlarıyla yurt içi ve dışından gelecek kayak tutkunlarının ziyaretine açılacak. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ve İl Özel İdaresi'nin destekleriyle tamamlanan kayak merkezinde 1200 metre olan pist uzunluğu, geçen yıl 15 milyon TL harcanarak 3 bin 500 metreye çıkarıldı. Bu yıl ise pist alanının kenarlarına sakatlanmalara karşı güvenlik ağları yapılırken, pistin bozuk olan zeminleri de düzenlenip sezona hazır hale getirildi. Bu arada Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Hakkari Valiliği'nin destekleriyle İran, Irak ve il dışından gelen sporcuları konaklamaları için yapılan 4 yıldızlı otelin inşaatı ise sürüyor. Kış ayları boyunca kayak tutkunlarının ağırlanacağı Merga Bütan Kayak Merkezi'ndeki çalışmalar son aşamaya getirilirken, Hakkari Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi de telesiyej hatlarında meydana gelebilecek mahsur kalma ve kazalara karşı kurtarma gerektiren bir tatbikat düzenledi. Senaryo gereği telesiyejde mahsur kalan vatandaşlar, ip sistemleri de kullanılarak kurtarılmaları sağlandı. Teorik ve pratik tüm bilgilerin sergilendiği kurtarma tatbikatında heyecanlı anlar yaşandı.Hakkari Gençlik Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, Hakkari Kayak Merkezi'nde yeni sezon hazırlıklarının tüm hızıyla sürdüğünü söyledi. Kayak merkezinin yeni telesiyejlerle daha büyük olduğunu ifade eden Yıldırım, "2018 yılında kayak merkezimize kurduğumuz 1165 metre uzunluğundaki telesiyejin işletme teknik ruhsatını almak için bugün uzman arkadaşlar geldiler. Burada bir denetlemede bulundular. Biz de hem kurumuz bünyesinde kurduğumuz 6 kişilik arama kurtarma ekibi hem de kış aylarında burada hazır bulunan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi ile iş birliği içinde bir arama kurtarma operasyonu gerçekleştirdik. Jandarma ekipleri burada senaryo gereği telesiyejde mahsur kalan 2 kişiyi güvenli bir şekilde indirdi" dedi.

Telesiyejde senaryo gereği arkadaşı ile mahsur kalan Süleyman Akmaz isimli genç ise, JAK ekibinin yaptığı başarılı operasyonla güvenli bir şekilde bulunduğu yerden indirildiklerini söyledi.


JAK timleri, Hakkari kayak merkezinde kurtarma tatbikatı yaptı
JAK timleri, Hakkari kayak merkezinde kurtarma tatbikatı yaptı
JAK timleri, Hakkari kayak merkezinde kurtarma tatbikatı yaptı
JAK timleri, Hakkari kayak merkezinde kurtarma tatbikatı yaptı
JAK timleri, Hakkari kayak merkezinde kurtarma tatbikatı yaptı
JAK timleri, Hakkari kayak merkezinde kurtarma tatbikatı yaptı
JAK timleri, Hakkari kayak merkezinde kurtarma tatbikatı yaptı
JAK timleri, Hakkari kayak merkezinde kurtarma tatbikatı yaptı
JAK timleri, Hakkari kayak merkezinde kurtarma tatbikatı yaptı
JAK timleri, Hakkari kayak merkezinde kurtarma tatbikatı yaptı
JAK timleri, Hakkari kayak merkezinde kurtarma tatbikatı yaptı
JAK timleri, Hakkari kayak merkezinde kurtarma tatbikatı yaptı

Jandarma Arama Kurtarma, Kayak Merkezi, Hakkari, Kayak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel JAK timleri, Hakkari kayak merkezinde kurtarma tatbikatı yaptı - Son Dakika


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