Hakkari'deki kazada şehit olan Sözleşmeli Er Özgür Çelik toprağa verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hakkari'deki kazada şehit olan Sözleşmeli Er Özgür Çelik toprağa verildi - Son Dakika

Hakkari'deki kazada şehit olan Sözleşmeli Er Özgür Çelik toprağa verildi

7 saat önce

Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki bir üs bölgesinde yapılan bakım faaliyeti esnasında meydana gelen kazada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Özgür Çelik, memleketi Kayseri'nin Develi ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Hakkari'deki kazada şehit olan Sözleşmeli Er Özgür Çelik toprağa verildi, System.String[]

Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki bir üs bölgesinde yapılan bakım faaliyeti esnasında meydana gelen kazada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Özgür Çelik, memleketi Kayseri'nin Develi ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Develi Devlet Hastanesi morgundan alınan 28 yaşındaki Çelik'in naaşı, Çarşı Camisi'ne getirildi.

Burada düzenlenen törene, şehidin annesi İsmihani, babası Mahmut, ablaları Zehra Şişman ve Şerife Çelik ile Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, AK Parti Milletvekili Taner Yıldız, CHP Milletvekili Çetin Arık, MHP milletvekilleri Baki Ersoy ve İsmail Özdemir, İYİ Parti Milletvekili Dursun Ataş, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Vali Günaydın ile Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, şehidin ailesine başsağlığı diledi.

Törende, anne İsmihani Çelik "Vatan sevdasıyla yandın, vatanın için can verdin. Allah seni cennetinin en güzel yerinde ağırlasın." ifadelerini kullandı.

Baba Mahmut Çelik de "Oğlum bu vatana kurban olsun. Özgür'üm gibi yiğitler olduğu sürece bu vatanı kimse bölemez." dedi.

Çelik'in naaşı, İl Müftüsü Şahin Güven'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Çomaklı Mahallesi'ne götürüldü.

Babaevinde helallik alınmasının ardından yakınlarının isteği üzerine ikinci kez köy meydanında cenaze namazı kılınan Çelik, mahalle mezarlığında defnedildi.

Hakkari, Develi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 03:12 Kaynak: AA
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