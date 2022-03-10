Hakkari'de 112 Acil Çağrı Merkezi İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Hakkari'de 112 Acil Çağrı Merkezi İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık başkanlığında 112 Acil Çağrı Merkezinde düzenlenen toplantıda, acil çağrı hizmetlerinin daha etkin, verimli ve hızlı şekilde sunulması konuları görüşüldü.

Akbıyık, toplantıdan sonra merkezde incelemelerde bulundu, personele başarı diledi.

Toplantıya, vali yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar ve kurum amirleri katıldı.