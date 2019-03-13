Son Dakika Haberleri: Hakkari'deki Kuaförlere Saç Tasarım Eğitimi

Hakkari'deki Kuaförlere Saç Tasarım Eğitimi

10 dakika önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kuaförlük yapan Kazakistanlı Zeynep Nusretoğlu, bayan kuaförlüğü yapanlara yönelik saç tasarım eğitimi düzenledi.

Hakkari'deki Kuaförlere Saç Tasarım Eğitimi, System.String[]
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kuaförlük yapan Kazakistanlı Zeynep Nusretoğlu, bayan kuaförlüğü yapanlara yönelik saç tasarım eğitimi düzenledi.

Yüksekova'da 4 yıldır hizmet veren Kazakistanlı Nusretoğlu, İstanbul'dan Yüksekova'ya saç tasarım uzmanlarını getirdi. Hakkari il merkezi, Yüksekova, Şemdinli ve Çukurca'daki bayan kuaförlerine yönelik Eray Burhan, Yasemin Eraslan ve Ali Akduru tarafından değişik konularda eğitim verildi.

Eğitimin sonunda bir açıklama yapan Zeynep Nusretoğlu, Yüksekova'da bayan kuaförlüğü hizmeti verdiğini belirterek, "Kuaförlerin eğitim için batıya gittiklerine şahit oldum. Ben ise arkadaşlarımızın batıya gitmesi yerine, batıdan uzman ekipleri buraya getirdik. Bu bölgedeki bayan kuaförlere yönelik saç şekillendirme, türban ve renklendirme konusunda eğitim programı düzenledik" dedi. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 11:04 Kaynak: İHA

İstanbul, Çukurca, Yüksekova, Hakkari, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Siirtli Kadından İmamoğlu'na, 'Sen Kaliteli Adamsın Git Eniştemin Yanında Dur' Ekrem İmamoğlu, Yaptırdığı 80 Anketin Sonucunu Açıkladı

Türbülansa Giren Uçakta Bulunan ABD'li Yolcu, THY'ye Dava Açtı Halkalı-Gebze Banliyö Hattı'nın Ücret Tarifesi Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.3.2019 11:14:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hakkari'deki Kuaförlere Saç Tasarım Eğitimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]