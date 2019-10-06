Hakkari'de düzenlenen Kurşun-Çinko Çalıştayı'nın ardından katılımcılar, bölgedeki maden yataklarında incelemelerde bulundu.

Maden yatakları ile çıkarılan madenlerin potansiyelinin detaylı araştırılması, buna yönelik öneriler ve madencilerin sorunlarının görüşülmesi amacıyla düzenlenen "Kurşun-Çinko Çalıştayı"nın ardından katılımcılar madden yataklarını gezdi.

Türkiye Kurşun, Çinko Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Öztürk, Hakkari Sanayi ve Teknoloji Müdürü Murat Koca'nın da aralarında bulunduğu çeşitli üniversitelerden akademisyenler, Meskan Tepe Bölgesindeki yataklarda çıkarılan madenleri inceledi.

Burada gazetecilere açıklama yapan Koca, Hakkari'deki yer altı zenginliklerini dünyaya göstermek istediklerini söyledi.

Vali İdris Akbıyık ve DAKA'nın desteğiyle fizibilite projesi hazırladıklarını belirten Koca, şöyle konuştu:

"Fizibilite projesini hazırlarken İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Türkiye Kurşun-Çinko Çalışma Grubuyla çalışma fırsatı bulduk. Onların da buradaki madenlerle ilgili çalıştıklarını fark ettik. Bununla ilgili büyük bir çalıştay yapmayı planladık. Bu çalıştayda Hakkarimizin yer altı zenginliklerini öne çıkarıp, farklı üniversitelerden akademisyenler ve uzmanlarla madenin ne kadar zengin olduğunu, yer altı zenginliklerimizin potansiyelini dünyaya göstermek istedik. Şuan Türkiye'nin çok büyük yatırımcı firmaları da burada. Amacımız Hakkari'nin kalkınmasını sağlamak."