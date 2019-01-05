Son Dakika Haberleri: Hakkari'deki Mehmetçiklerden Zonguldak'taki Miniklere Teşekkür

Hakkari'deki Mehmetçiklerden Zonguldak'taki Miniklere Teşekkür

1 saat önce

Hakkari'de görev yapan komandolar kendilerine mektup göndererek yeni yıllarını kutlayan Zonguldaklı öğrencilere teşekkür etti.

Hakkari'deki Mehmetçiklerden Zonguldak'taki Miniklere Teşekkür, System.String[]
Hakkari'de görev yapan komandolar kendilerine mektup göndererek yeni yıllarını kutlayan Zonguldaklı öğrencilere teşekkür etti.

Kendilerine yılbaşında mektup gönderen Rüzgarlımeşe İlkokulu 1/C öğrencilerine Hakkari'deki Komandolar adına teşekkür eden Selimhan Uzman Çavuş, "O minik ellerinizle yazdığınız mektuplar bize ulaştı. Bu soğuk kış gününde adeta içimizi ısıttı. Bizler de sizlerin yeni yılını kutluyoruz, huzurlu sağlıklı, başarılı yıllar diliyoruz" dedi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 01:22 Kaynak: İHA

Hakkari, 3. Sayfa
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