Son Dakika Haberleri: Hakkari'deki Mehmetçiklerden Zonguldak'taki Miniklere Teşekkür

Hakkari'deki Mehmetçiklerden Zonguldak'taki Miniklere Teşekkür

1 saat önce

Hakkari'deki Mehmetçiklerden Zonguldak'taki miniklere teşekkürHAKKARİ - Hakkari'de görev yapan komandolar kendilerine mektup göndererek yeni yıllarını kutlayan Zonguldaklı öğrencilere teşekkür etti.

Hakkari'deki Mehmetçiklerden Zonguldak'taki miniklere teşekkür

HAKKARİ - Hakkari'de görev yapan komandolar kendilerine mektup göndererek yeni yıllarını kutlayan Zonguldaklı öğrencilere teşekkür etti.
Kendilerine yılbaşında mektup gönderen Rüzgarlımeşe İlkokulu 1/c öğrencilerine Hakkari'deki Komandolar adına Selimhan Uzman Çavuş, "O minik ellerinizle yazdığınız mektuplar bize ulaştı. Bu soğuk kış gününde adeta içimizi ısıttı. Bizler de sizlerin yeni yılını kutluyoruz, huzurlu sağlıklı, başarılı yıllar diliyoruz" diyerek teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 01:25 Kaynak: İHA

Zonguldak, Hakkari, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eşi ve Çocuklarıyla Hastanede Kalan Başhekim Görevden Alındı Fabrika İşçilerinin Kurduğu Yardımlaşma Derneği, 6 Ton Şekeri İşçilere Kilosu 1,5 TL'den Sattı

Bakan Kurum: Eczanelerde Poşetlerin Ücretsiz Olmasıyla İlgili Usul ve Esasları Yayınlayacağız Köpeklerin Öldürdüğü Öğrencinin Cenaze Namazında, İmamın Hayvanlara Şefkat Vaazı Gerginlik Çıkardı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2019 15:06:40. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hakkari'deki Mehmetçiklerden Zonguldak'taki Miniklere Teşekkür
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]