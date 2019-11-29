Son Dakika Haberleri: Hakkari'deki öğrencilere bot ve mont yardımı
Son Dakika Güncel Hakkari'deki öğrencilere bot ve mont yardımı - Son Dakika

Hakkari'deki öğrencilere bot ve mont yardımı

6 saat önce

Hakkari Dernekler Federasyonu, Hakkari'de okuyan ilk ve ortaokul öğrencileri için mont ve bot yardımı kampanyası başlattı.

Hakkari'deki öğrencilere bot ve mont yardımı, System.String[]

Hakkari Dernekler Federasyonu, Hakkari'de okuyan ilk ve ortaokul öğrencileri için mont ve bot yardımı kampanyası başlattı.


Kış mevsiminin başladığı bu günlerde, Hakkarili bir öğrencinin gönderdiği mektup üzerine başlatılan "Bir Mont Bir Bot" kampanyasıyla, yalnızca Hakkari'de yaşayan dar gelirli ailelerin ilk ve orta okul çağına gelmiş çocuklarına yapılacak kışlık giyecek yardımı yapılacak.


Dernek yetkilileri, yardımseverlerin kampanyaya bot ve mont bağışında bulunarak katılabileceklerini belirtti. - İSTANBUL

Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 12:16 Kaynak: İHA
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