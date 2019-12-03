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Hakkari'deki öğrencilere trafik eğitimi

6 saat önce

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, öğrencilere uygulamalı olarak trafik eğitim verdi.

Hakkari'deki öğrencilere trafik eğitimi, System.String[]

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, öğrencilere uygulamalı olarak trafik eğitim verdi.


Hakkari Cumhuriyet Ortaokulu Trafik Kulübünce toplum hizmeti kapsamında öğrenci ve yayalarda "Sosyal Farkındalık Oluşturma" amaçlı okul giriş çıkışlarında bir günlük trafik düzenleme çalışması planlanarak, bu çerçevede Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipleri tarafından trafik eğitimi verildi.


Trafik Şube Müdür Vekili Dr. Savaş Şimşek, Başkomiser İsa Söğüt'ün de katıldığı etkinlikte, polis memurlarının üniformasını giyen öğrenciler araçları durdurarak arkadaşları ve yolda geçenleri karşıdan karşılaya geçirdiler. - HAKKARİ

Emniyet Müdürlüğü, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 04:02 Kaynak: İHA
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