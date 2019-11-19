Son Dakika Haberleri: Hakkari'deki PKK operasyonunda patlayıcı düzenekleri ve mühimmat bulundu
Son Dakika Güncel Hakkari'deki PKK operasyonunda patlayıcı düzenekleri ve mühimmat bulundu - Son Dakika

Hakkari'deki PKK operasyonunda patlayıcı düzenekleri ve mühimmat bulundu

6 saat önce

Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 6 sığınakta patlayıcı düzenekleri, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Hakkari'deki PKK operasyonunda patlayıcı düzenekleri ve mühimmat bulundu, System.String[]

Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 6 sığınakta patlayıcı düzenekleri, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

İl merkezine bağlı Akkuş köyü ve Yüksekova ilçesinin Kısıklı köyü kırsalında yürütülen arama faaliyeti sırasında 6 sığınak tespit edildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Sığınaklarda yapılan aramada 87 bixi mühimmatı, 5 el yapımı patlayıcı yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış roket başlığı, 6 el yapımı patlayıcı düzeneği, 30 kilogram amonyum nitrat, telsiz, 2 termal şemsiye, 375 metre kablo, 13 fünye, 2 koli bandı,

6 büyük tüp, çok miktarda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

Hakkari, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 04:16 Kaynak: AA
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