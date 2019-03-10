Hakkari'deki Sokak Hayvanları Sağlık Taramasından Geçirildi
26 dakika önce
Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak hayvanları sağlık taramasından geçirildi.
Hakkari
Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak hayvanları sağlık taramasından geçirildi.
Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, Hakkari- Van
karayolu üzerindeki çöplük alan ile Depin mevkiindeki başıboş sokak hayvanlarını kuduz aşısı taramasından geçirdi.
Ekipler tarafından beslenmeleri de yapılan başıboş hayvanlara yönelik sağlık taramaları ve beslenme çalışmalarının aralıksız devam edeceği belirtildi. - HAKKARİ
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 11:50 Kaynak: İHA
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