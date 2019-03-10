Son Dakika Haberleri: Hakkari'deki Sokak Hayvanları Sağlık Taramasından Geçirildi

Hakkari'deki Sokak Hayvanları Sağlık Taramasından Geçirildi

26 dakika önce

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak hayvanları sağlık taramasından geçirildi.

Hakkari'deki Sokak Hayvanları Sağlık Taramasından Geçirildi, System.String[]
Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak hayvanları sağlık taramasından geçirildi.

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, Hakkari- Van karayolu üzerindeki çöplük alan ile Depin mevkiindeki başıboş sokak hayvanlarını kuduz aşısı taramasından geçirdi.

Ekipler tarafından beslenmeleri de yapılan başıboş hayvanlara yönelik sağlık taramaları ve beslenme çalışmalarının aralıksız devam edeceği belirtildi. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 11:50 Kaynak: İHA

Van, Hakkari, Güncel
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