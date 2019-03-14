Hakkari'deki Sokak Hayvanları Taramadan Geçirildi

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak hayvanlarına yönelik başlatılan sağlık taramaları devam ediyor.

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak hayvanlarına yönelik başlatılan sağlık taramaları devam ediyor.



Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinden 40 kilometre mesafede bulunan Bağışlı Karakol Komutanlığındaki köpekleri sağlık taramasından geçirerek, kuduz ve iç parazit aşılarını yaptırdı.



Hakkari genelinde tespit ettikleri tüm hayvanları sağlık taramasından geçirdiklerini ifade eden Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, aşısız hayvan bırakmayacaklarını ve çalışmalarının devam ettiğini belirttiler. - HAKKARİ

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