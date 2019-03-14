Son Dakika Haberleri: Hakkari'deki Sokak Hayvanları Taramadan Geçirildi

Hakkari'deki Sokak Hayvanları Taramadan Geçirildi

13 dakika önce

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak hayvanlarına yönelik başlatılan sağlık taramaları devam ediyor.

Hakkari'deki Sokak Hayvanları Taramadan Geçirildi, System.String[]
Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak hayvanlarına yönelik başlatılan sağlık taramaları devam ediyor.

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinden 40 kilometre mesafede bulunan Bağışlı Karakol Komutanlığındaki köpekleri sağlık taramasından geçirerek, kuduz ve iç parazit aşılarını yaptırdı.

Hakkari genelinde tespit ettikleri tüm hayvanları sağlık taramasından geçirdiklerini ifade eden Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, aşısız hayvan bırakmayacaklarını ve çalışmalarının devam ettiğini belirttiler. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 02:49 Kaynak: İHA

Hakkari, Güncel
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