Hakkari'deki tarihi yapılar turizme kazandırılıyor

Kadim tarihi ve doğal güzellikleri yıllarca terör olaylarının gölgesinde kalan Hakkari'nin, doğa ve kış turizminin yanı sıra inanç turizminde de hak ettiği yere gelmesi için tarihi cami, medrese ve saray gibi yapılar restore ediliyor.

Hakkari Valiliği, asırlardır birçok medeniyete ev sahipliği yapan kentin, artık terörle değil kayakla, doğa sporlarıyla, inanç turizmiyle anılması için çalışma yürütüyor.

Kentteki kayak merkezini büyüten, saklı kalan doğal güzellikleri turizme kazandıran Valilik, kentin tarihi yapılarının restorasyonunu da yaptırarak turizme kazandırıyor.

Kayme Sarayı tamamlandı

Osmanlı döneminde Şemdinli ilçesinin Bağlar köyünde inşa edilen, tarihi yapısına uygun restore edilerek turizme kazandırılan Kayme Sarayı'nın "Seyyid Taha-i Hakkari İslam Müzesi"ne dönüştürülmesi için girişimler sürerken aynı köydeki "Şemdinli Nehri İnanç Turizm Koridoru Projesi"nin hayata geçirilmesi için de çalışmalar devam ediyor.

Valilik, kentin birçok yerindeki tarihi camileri hem vatandaşların kullanımına açmak hem de turizme kazandırmak için restorasyon projelerine ağırlık veriyor.

Bu amaçla Biçer Mahallesi'nde 400 yıllık Melik Esat Camisi'nin, Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğünün desteğiyle tarihi dokusuna uygun restore edilerek halkın kullanımına açılması planlanıyor.

Aynı mahalledeki Zeynel Bey Medresesi'ni de restore edip "Şehir Müzesi"ne dönüştürmeyi planlayan Valilik, Çukurca ilçesinde 17. yüzyılda inşa edilen Emir Şaban Camisi'nin restorasyonunu da programına aldı.

"İnanç turizmi için yararlı çalışmalar yapılıyor"

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentteki tarihi yapıların ortaya çıkarılarak turizme kazandırılması için yararlı çalışmaların yapıldığını söyledi.

İnanç turizmi açısından kentin en önemli yerlerinden birinin Necip Fazıl Kısakürek'in "Çile" kitabında da yer verdiği Şemdinli ilçesindeki Seyyid Taha Türbesi olduğunu belirten Akbıyık, Bağlar köyünü inanç turizmine kazandırmak için Kayme Sarayı'nı restore ettiklerini aktardı.

Türbenin bulunduğu bölgede çevre düzenlemesi yapıldığını anımsatan Akbıyık, şunları kaydetti:

"Burada Seyyid Taha-i Hakkari Hazretleri Külliyesi projemiz var. Kültür ve Turizm Bakanlığı'mızdan da bu konu için talepte bulunduk. 2020 programına alınırsa hem Seyyid Taha-i Hakkari Hazretlerinin felsefesinin, fikrinin ve düşüncesinin yaşatılmasına hem de inanç turizminin gelişmesine katkı sunmasını bekliyoruz. Hakkari, tarihi ve kültürel değerleriyle zengin bir bölge. İl merkezinde yine Meydan Medresesi var. Hakkari Üniversitesine tahsis etmiştik. Onun da restorasyonu yapıldı. İlimizin bir kent müzesine ihtiyacı var. Buranın diğer eksiklerini giderdiğimizde kent müzesini Hakkari'ye kazandırırız diye düşünüyorum."

Tarihi Melik Esat Camisi'nin restorasyonunun da büyük oranda tamamlandığını anlatan Akbıyık, "Çukurca'da, Şemdinli'de ve kent merkezinde birçok tarihi eserimiz var. Zamanla bunları hem hak ettiği değere kavuşturacağız hem de Hakkari'mize, ülkemize kazandıracağız. Bu çalışmalar hem kültür turizmi hem Hakkari kültürünün yaşatılması hem de turizm anlamında katkı yapacaktır." ifadesini kullandı.