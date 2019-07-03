Son Dakika Haberleri: Hakkari'deki terör operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Hakkari'deki terör operasyonu

1 saat önce

Jandarma Teğmen Güngör Dolunay'ı şehit eden teröristler etkisiz hale getiriliyor.

Hakkari'deki terör operasyonu, System.String[]
Jandarma Teğmen Güngör Dolunay'ı şehit eden teröristler etkisiz hale getiriliyor.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Hakkari merkez ilc¸e kırsalında İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca bugün gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 2 terörist, 29 Haziran'da Jandarma Teğmen Güngör Dolunay'ın şehit edilmesi olayını gerçekleştiren terörist grubun içinde bulunuyordu.
Diğer teröristlerin de etkisiz hale getirilmesi için bölgede operasyonlar sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 07:10 Kaynak: AA
Jandarma, Hakkari, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Diyarbakır'da dev operasyon! 5 milyon 430 bin kök Hint keneviri ele geçirildi 10 bin dolara böbrek! Ameliyat masasında yakalandılar Haluk Levent'ten Bergama'da şehit ailesine ziyaret Sahlep soğanı toplayan 3 kişiye 204 bin TL para cezası verildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 20:55:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hakkari'deki terör operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]