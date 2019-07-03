Hakkari'deki terör operasyonu
1 saat önce
Jandarma Teğmen Güngör Dolunay'ı şehit eden teröristler etkisiz hale getiriliyor.
Jandarma
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 07:10 Kaynak: AA
Teğmen Güngör Dolunay'ı şehit eden teröristler etkisiz hale getiriliyor.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Hakkari
merkez ilc¸e kırsalında İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca bugün gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 2 terörist, 29 Haziran'da Jandarma Teğmen Güngör Dolunay'ın şehit edilmesi olayını gerçekleştiren terörist grubun içinde bulunuyordu.
Diğer teröristlerin de etkisiz hale getirilmesi için bölgede operasyonlar sürüyor.
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